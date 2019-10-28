微熱山丘「全球果實計劃」海外首站落腳新加坡

2019-10-28 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



近年積極投入品牌轉型，更將全力推動「全球果實計劃」的台灣糕點品牌「微熱山丘」，其海外首站在歷經近2年後，於新加坡萊佛士酒店重新與大家見面。在門市嶄新開幕的同時，旗下第一個合作案「FORBIDDEN馥餅殿」，以榴槤甜點扎根東南亞市場，不只讓來自台灣的特色獲得認同，更開啟與新加坡、馬來西亞在地消費者的交流。

全新開幕的「微熱山丘」萊佛士酒店門市，六年的落地經營，累積許多忠實的在地客人，從原先的三樓移往一樓，更貼近市場、更體貼消費者。空間設計延續品牌一貫的堅持，選用原木、黑鐵等素材，並使用來自南投八卦山的紅土鋪成整面紅土牆，牆上掛著門市開幕之初所留存的楊炯杕版畫作品，以土地串連溫暖而舒適的室內空間。樸實細緻的手工瓷杯、歷久彌新的設計師木作家具與原木長桌，搭配親切奉上的熱茶與鳳梨酥，讓來到門市的民眾能藉由完整的服務體驗，感受來自台灣的印象。

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全球果實計劃以微熱山丘將水果製成甜點的烘焙專業，透過共好精神開展與全球各地農業的合作。旗下第一個合作案「FORBIDDEN馥餅殿」，以馬來西亞榴槤為主要食材，創造最佳的榴槤品嚐體驗，並選擇在新加坡插旗展開海外市場，除了象徵結合東南亞特色水果的甜點品牌回到食材代表地區，也期待以產品互相交流，讓品牌精神、企業理念及來自台灣的特色，能被更多消費者認識。

「微熱山丘新加坡萊佛士酒店門市」

地點：Raffles Hotel,3 Seah Street, Singapore 188379

電話：+65 8522 9605