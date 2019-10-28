盤點美妝控必搶耶誕彩妝 YSL、Celvoke唇膏彩盤絕美 2019-10-28 18:03
聯合報 記者
劉小川
／台北即時報導
美妝控們一年之中，最期待的就是
，因為各大美妝品牌，就會在耶誕節，推出超限量的美妝商品，換包裝、上新色，絕對很難跟別人撞款與撞色，更能大膽突破自己的既有彩妝風格，2019耶誕節，有什麼新品能夠讓美妝控們，一起大膽突破呢？ 耶誕節 Celvoke玩色彩妝霜耶誕限定盤、玩色絲緞光耶誕限定盤 剩餘的活動金幣 枚
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日本彩妝品牌Celvoke，色系向來最適合亞洲人，今年耶誕除了玩顏色，更重要的是玩質感，將同樣色調，使用不同的質地營造妝感差異，為大家呈現更不一樣的彩妝饗宴，彩妝霜的彩盤讓立體感與自然紅潤感同時帶出，更讓雙唇增添不同的空靈感受。絲緞光的彩盤，保濕的細緻質感，上眼妝、頰彩時、唇部妝點，都能幫妳點出歡慶的光芒。Celvoke玩色彩妝霜耶誕限定盤 7.6g、2,100元／Celvoke 玩色絲緞光耶誕限定盤 8.5g、2,100元。 （11月2日上市 ）
YSL滿天星願2019耶誕彩妝
近期當紅的夢幻彩妝品牌YSL，每次總會推出讓女生非常期待，令人驚豔的仙女色。YSL熱賣的「奢華緞面唇膏」推出限量「奢華緞面脣膏 星願版」，最強耶誕限量新色＃95 深玫瑰酒紅，讓女人味瞬間噴發、＃97 深莓果紫紅很適合歡慶時用色，似乎少了它就少了歡樂，＃98 玫瑰紫紅，將率性及柔美都凝聚在這唇膏之中，搭配起來更是不可或缺，無論什麼樣的派對，都不能缺少的一支唇膏。奢華緞面脣膏星願版、1,280元。
RMK跨界結合彩妝 藝術家
被稱為彩妝藝術家的RMK，耶誕節有創意總監KAORI與西班牙插畫家IDOIA MONTERO的跨界結合，以調色盤為概念，將彩妝的唯美藝術，碰撞出不同的藝術火花，彩妝盤上層包含了眼頰彩霜、閃爍繽紛多彩的珠光、迷你濃密睫毛膏，下層有口紅膏與迷你眼線筆，讓妳歡慶佳節，一包搞定，就如同攜帶的調色盤一般，任何場合都能輕鬆駕馭，組合同步贈送實用的化妝包與小兔子吊飾。RMK藝術家玩色組3,300元（11月1日限定發售）。
嬌蘭Guerlain 耶誕彩妝限定版紅寶之吻高訂唇膏（璀璨金漾限量版）
充滿女人味的嬌蘭，2019年耶誕彩妝推出紅寶之吻璀璨金漾限量版三款彩殼，分別為金色、石榴紅與鑽黑款，將以雙鏡面設計，在派對補妝時，不需要手忙腳亂。三種質地的Rouge G 紅寶之吻唇膏也全新推出，有柔霧光酒紅色（N94）、金屬光裸膚米（N95），及緞光豐潤紅木色（N96）三款新色，將跑趴與時尚的鮮嫩欲滴雙唇，就像點亮了歡慶的夜晚。嬌蘭Guerlain耶誕彩妝限定版紅寶之吻高訂唇膏（璀璨金漾限量版）N94/N95/N96 、1,130元，唇膏彩殼（璀璨金漾限量版）、800元。
RMK藝術家玩色組3,300元。圖／RMK提供 分享 YSL耶誕獻禮，讓妳歡慶每個跑趴的時光。圖／YSL提供 分享 RMK組合同步贈送實用的化妝包與小兔子吊飾。圖／RMK提供 分享 Celvoke玩色限量耶誕彩妝，等妳來玩色。圖／Celvoke提供 分享 嬌蘭Guerlain耶誕彩妝限定版紅寶之唇膏彩殼（璀璨金漾限量版）、800元。圖／嬌蘭提供 分享 Celvoke玩色彩妝霜耶誕限定盤 7.6g、2,100元／Celvoke 玩色絲緞光耶誕限定盤 8.5g、2,100元。圖／Celvoke提供 分享 嬌蘭Guerlain耶誕彩妝限定版紅寶之吻高訂唇膏（璀璨金漾限量版）、N94/N95/N96、1,130元。圖／嬌蘭提供 分享 YSL奢華緞面脣膏「星願版」1,280元。圖／YSL提供 分享
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