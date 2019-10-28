侯佩岑、范瑋琪的愛包 全球獨家3款式只在台灣買得到
2019-10-28 17:51
聯合報 記者吳曉涵
／即時報導
義大利時尚品牌TOD’S台北信義新天地A9店日前嶄新開幕，由米蘭旗艦店複製而來的店裝概念結合高雅氣派與時尚感，並特推出全球限量的獨家珍稀材質D-Styling Bag，尊寵台灣消費者。
TOD’S台北信義新天地A9店內擁有明亮的採光，讓整體空間更顯寬敞，希望透過各種配色與建材打造一個宛如回到家的舒適氛圍。選用頂級米色大理石地板搭霧灰皮革牆面，糅合鏡屏和亮麗精鋼的陳列架，在悠然舒適的環境中注入摩登現代感，特別訂製的高質感皮革沙發則是呼應了TOD’S堅持皮革工藝手工溫暖的品牌特質。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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而廣受侯佩岑、范瑋琪等女藝人喜愛的D-Styling Bag，也因應這次歡慶新光三越A9精品店開幕，特別從義大利總部引進三只全世界各僅有一件的珍稀材質款式——蟒蛇皮與鱷魚皮款，內部皆鐫刻有Unique 001字樣的金屬標識牌，彰顯獨特性。兩只鱷魚皮包是中型尺寸，另一只蟒蛇皮包則是迷你款，都展現藝術品般的收藏價值。
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