粉紅炫風來襲！「GODIVA紅寶石巧克力蛋糕」小7獨賣
2019-10-28 17:50
聯合報 記者徐力剛
／台北即時報導
粉紅色一直是少女粉絲最愛，這次遇上百年巧克力品牌GODIVA，會激出什麼火花？7-ELEVEN獨家引進新品「GODIVA紅寶石巧克力慕絲蛋糕」，嚴選「紅寶石可可豆」為原料製作，11月4日全台30間小7實體門市限量1400盒販售；當日上午11時全台門市開放預購（不含花東及離島門市），預購限量20萬份，3天後開放取貨。
全新「GODIVA紅寶石巧克力慕絲蛋糕」由GODIVA亞太區巧克力總廚王艷炫一手打造，嚴選珍貴紅寶石可可豆製作粉色慕絲，帶有清新莓果香氣，內餡加入覆盆子醬及香脆巧克力碎片提味，清爽不膩口，搭配外圈黑巧克力蛋糕苦甜風味，4種特色口感一次滿足，讓人愈吃愈上癮。蛋糕外觀採雙色設計，粉紅、咖啡兩種夢幻色澤，晉升時下最夯網紅打卡單品。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
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- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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好康再加碼，11月4日至10日，消費者持OPENPOINT點數3000點，享加購價99元「GODIVA紅寶石巧克力慕絲蛋糕」乙個，限量6000份；11月7日起至2020年2月28日，憑盒身折價券至全台GODIVA門市，再享滿300元折抵50元優惠。
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