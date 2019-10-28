零錢不再叮叮噹噹！全家app「零錢殺手」服務即日上線
2019-10-28 17:08
聯合報 記者徐力剛
／台北即時報導
隨著科技進步，現代人對智慧型裝置需求大增，行動支付成為各大超商角力新戰場。全家便利商店「Fami錢包」再升級，即日起推出「零錢殺手」新功能，搭載3大亮點，帶給民眾全新消費體驗。
Fami錢包3大亮點包括，亮點一「找整存零」，電子錢包新增「找整存零」儲值功能，在櫃台結帳找零時，會員可自由選擇要將找零全數存入app錢包，或是找回整鈔、僅存進零錢，儲值金額最高上限5000元；亮點二「預售轉儲」，民眾使用app預售功能時，部分商品有優惠期限制，到期前會以訊息推播提醒，若仍未兌換完畢或優惠商品停售，原優惠商品餘額即會轉儲至Fami錢包，保障會員權益；亮點三「不用綁卡」，針對學生或無法申辦信用卡族群，省去綁定信用卡功能，採隨儲隨用方式，讓科技更加普及化。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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全家E-Retail事業本部本部長簡維國分享，目前全家會員數約1000萬人，預計年底可突破1100萬人，升級版「Fami錢包」為解決消費者「現金交易找回滿手零錢」痛點，推出「轉儲、轉贈」兩大服務，其中轉儲功能適用現金、中獎發票及預售商品等，搭配轉贈服務，民眾可隨時將Fami錢包帳戶金額贈與他人，手機會立即顯示交易紀錄。
「Fami錢包」新功能上線5日至今，使用人次已突破10萬人，交出亮眼成績單。簡維國說，「Fami錢包」考量民眾使用需求出發，以全家來說，每次人均消費約80元上下，屬於小額消費，適用儲值電子錢包，若民眾前往賣場消費，通常金額較大，許多人會選用信用卡支付。
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