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雙11跨境買 露天拍賣買到eBay、日本樂天千萬免運商品

2019-10-28 17:01聯合報 記者黃筱晴／即時報導

繼今年3月與美國eBay結盟、7月底與日本樂天展開戰略合作，露天拍賣再宣布今年雙11檔期將首度透過AI技術，以完整平台模式將eBay與日本樂天全商品導入露天，推出整合型跨境電商，號召超過50萬位海外賣家，推出超過7,000萬件商品參與露天雙11活動，消費者只需動動手指就能跨境買透透。

從即日起至11月14日止，美國eBay以及日本樂天在露天拍賣平台推出雙11「海外補給站」，透過AI優化推薦搜尋引擎，以及網頁提供的翻譯功能，讓消費者使用中文就能在平台上搜尋各種海內外商品，活動期間提供千萬商品免運費，國際精品5折起，以及每日推出多款3折起特殺商品，不須任何代購費用、透過在地金流免國際刷卡費，就能感受更多元化、國際化的購物體驗。活動期間消費還有機會抽iPhone 11、AirPods、Dyson Airwrap、按摩槍等商品，使用Pi拍錢包結帳另享有3.5% P幣回饋。

在日本樂天方面，商品11月1日起全面享有免運費優惠折扣，消費滿1,200元享運費半價，消費滿2,000元直接免運費，透過EMS快速直送，大約3天就能到貨，還有多款折價券限量發放，更有知名BRANDOFF二手精品店強勢進駐，折價券配上免運優惠，超值好康就趁這一檔。另外，美國eBay也祭出多款限量超殺折價券，包含消費滿1,111元折500元，以及消費滿5,000元折1,000元等優惠。

露天市集總經理曾薰儀表示，除了雙11檔期，今年露天拍賣也將會在11月下旬邀集平台賣家一起加入eBay的「Black Friday黑色星期五」活動，與國際賣家同步參與歐美重要的購物節促銷，增加跨境電商平台之間的互動。

日本樂天自11月1日起全面享有免運費優惠折扣，透過EMS快速直送，大約3天就能到...
日本樂天自11月1日起全面享有免運費優惠折扣，透過EMS快速直送，大約3天就能到貨。圖／摘自露天拍賣官網
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eBay祭出多款限量超殺折價券，並提供超過千萬款免運費商品。圖／摘自露天拍賣官網
eBay祭出多款限量超殺折價券，並提供超過千萬款免運費商品。圖／摘自露天拍賣官網
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即日起至11月14日止，美國eBay以及日本樂天在露天拍賣平台推出雙11「海外補...
即日起至11月14日止，美國eBay以及日本樂天在露天拍賣平台推出雙11「海外補給站」，讓消費者一站買到全世界。圖／露天拍賣提供
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雙11電商AI
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