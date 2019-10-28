吃麵送「豆花吃到飽」 新竹「被牛肉麵耽誤的豆花店」超夯
2019-10-28 16:10
聯合報 記者 柯意如
／即時報導
物價飛漲，國人吃美食最喜歡高CP值消費模式，近日新竹知名牛肉麵店「老皮牛肉麵」話題又夯了起來，吸引不少IG部落客、youtuber分享，最受矚目的話題依然是吃牛肉麵送黑糖豆花、豆漿吃到飽，甚至有該店忠實鐵粉就是為了豆花吃到飽而來，可說是最亮眼「配角」，還被粉絲暱稱為「被牛肉麵耽誤的豆花店」。
來到新竹湖口的「老皮牛肉麵」，為了古早味豆花吃到飽慕名而來的遊客很多，網友分享，雖然豆花、豆漿是內用附贈點心（美人用餐有低消），但豆花的口味一點也不馬虎，整桶現挖現吃，豆花滑順綿密帶著紮實，豆漿也是走濃郁香醇路線，店家貼心讓顧客享用豆花、糖水、豆漿互相搭配，依自己喜歡甜度混搭，不少網友評論，口味絕對不輸給坊間專賣冰品甜品的專賣店。
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而既然是牛肉麵店，當然軟嫩的牛肉和美味的湯頭還是主角，吃過的部落客分享，「老皮牛肉麵」的紅燒牛肉軟嫩大塊，紅燒湯頭調味中規中矩，一碗120的價位也是相當平價，各式小菜也很美味，用餐時間高朋滿座，即使是平日時間中午也座無虛席，假日更是大排長龍，交通上也算是相當方便，來新竹湖口玩不妨品嘗看看！詳細營業資訊可洽店家(僅供參考，豆花吃到飽消費用餐方式，以店內實際規定與公告為準)。
哪裡吃
老皮牛肉麵
新竹縣湖口鄉新興路306號
原味蒜味牛肉麵 120起
每人最低消費85元起
(豆花吃到飽消費用餐方式，以店內實際規定與公告為準)
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