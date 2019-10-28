蝦皮購物推可分解環保寄件袋 小七預購再送50元購物金

2019-10-28 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



蝦皮購物宣布啟用全新「減塑環保寄件袋」，蝦皮24h購物中心於雙11期間也將全面使用100%回收紙漿製成的環保紙箱出貨。記者黃筱晴／攝影 分享 facebook

不塑、減塑風潮正熱，電商平台在刺激購物慾、努力增加訂單的同時，如果能讓購物流程對環境更環保友善，消費者肯定也能買得更開心無負擔。蝦皮購物繼獲頒行政院環保署「網購包裝減量」標章，今再宣布啟用全新「減塑環保寄件袋」，為全台電商唯一獲歐盟OK compost認證之環保包材，並宣告蝦皮24h購物中心全面使用「環保紙箱」出貨，響應政府政策的同時，也積極減少網路購物包裝衍生對環境的額外負擔。

蝦皮購物去年在雙11檔期締造全球1,100萬筆訂單，今年雙11期間，蝦皮24h購物中心將全面替換「環保紙箱」出貨，主打100%回收廢紙漿、油墨使用量降低60%等綠色訴求，並新增多款尺寸紙箱、以精簡包材達到包裝減量，同時確保所有包材不含PVC聚氯乙烯。

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