蝦皮購物推可分解環保寄件袋 小七預購再送50元購物金
2019-10-28 15:55
聯合報 記者黃筱晴
／即時報導
不塑、減塑風潮正熱，電商平台在刺激購物慾、努力增加訂單的同時，如果能讓購物流程對環境更環保友善，消費者肯定也能買得更開心無負擔。蝦皮購物繼獲頒行政院環保署「網購包裝減量」標章，今再宣布啟用全新「減塑環保寄件袋」，為全台電商唯一獲歐盟OK compost認證之環保包材，並宣告蝦皮24h購物中心全面使用「環保紙箱」出貨，響應政府政策的同時，也積極減少網路購物包裝衍生對環境的額外負擔。
蝦皮購物去年在雙11檔期締造全球1,100萬筆訂單，今年雙11期間，蝦皮24h購物中心將全面替換「環保紙箱」出貨，主打100%回收廢紙漿、油墨使用量降低60%等綠色訴求，並新增多款尺寸紙箱、以精簡包材達到包裝減量，同時確保所有包材不含PVC聚氯乙烯。
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對一般賣家，蝦皮購物也正式推動「減塑環保寄件袋」使用計畫，採用通過OK compost歐盟認證，具生物可分解標章的環保材質，不含塑化劑、傳統PE、PP、PS、PVC塑膠及戴奧辛，燃燒可降低30%的排碳量。即日起攜手7-ELEVEN獨家開賣，11月30日前於全台ibon預購，即加碼贈送限量50元蝦皮購物金。另外，雙11期間還會新增「蝦皮24h綠色商品專區」，精選生活美食、美妝保健、3C家電等三大類綠色商品全面2折起，讓購物行為變得更環保。
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