連鎖比薩店齊推「珍珠比薩」 網笑：不要玩食物
2019-10-28 15:45
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
看好台灣人氣美食「珍珠奶茶」話題商品熱潮不斷，連鎖比薩店達美樂、必勝客紛紛推出「珍奶比薩」搶市，消息一出民眾反應兩極，有網友表示「就像珍奶打翻在披薩上」、「不要玩食物」，也有人表示「甜甜鹹鹹很可以」、「本來就有甜的披薩」，還有粉絲搞笑的說「店員可能還會問你冰塊甜度呢」，讓新品一上市就有滿滿的討論熱度。
達美樂歷經多月的研發及調配，嚴選最高等級木薯澱粉、純天然黑糖慢火熬製而成的黑糖珍珠，加上台灣本土米所製而成的柔綿麻糬，搭配達美樂獨特的鬆軟紐約餅皮，口感Ｑ彈綿密，上市前經過消費者口味調查，也獲得極高好評。即日起至11/24，全台155家達美樂披薩門市都買的到，且加碼現折100元外帶黑糖珍珠大披薩只要199元(原價299元)。
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近期以榴槤、臭豆腐比薩創造話題的必勝客也推出「QQ黑糖珍奶大比薩」，使用舊金山手工餅皮搭配台灣黑糖珍珠、鮮奶醬、奶茶醬、起司，Q彈的黑糖珍珠與錫蘭紅茶調製的奶茶醬，一口下享受鹹甜的Ｑ彈口感。即日起至10/31開放預購，11/1正式開賣、取貨，QQ黑糖珍奶大比薩每份售價329元。
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