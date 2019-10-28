法國「布列塔尼餅乾」人氣爆棚 搶攻婚盟、彌月商機

2019-10-28 15:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



法國原裝進口的「LT法國布列塔尼餅乾」今年5月以快閃店之姿首度登台，人氣爆棚，繼8月進駐SOGO百貨復興館，設立亞洲首櫃後，第二店也在近日於新光三越信義店A4館開幕。

「LT法國布列塔尼餅乾」全新的新光三越信義店A4館，除了有以白、金為主色系的婚盟區外，並使用印有「馬歇爾主廚」的插畫，增添了趣味性也更顯得活潑。且此店完整規劃五大陳列專區，包括：婚盟區、彌月區、主題活動區、用品區、各式禮盒區，期待符合有不同送禮需求的族群。

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目前新光三越信義店A4館，還提供焦糖海鹽夾心瑪德蓮作為獨家商品，焦糖香的外層，包裏著焦糖醬與鹽之花海鹽，調和的內容，口感豐富、層次分明，為台灣限定商品。

此外，自即日起至11月11日新光三越信義店A4館也有多項獨家優惠，包括：購買「LT 布列塔尼餅乾-友情」600g，即贈微甜酥塔乙盒，凡在「LT布列塔尼餅乾」粉絲團按讚及回覆開店貼文，即可獲得「焦糖海鹽瑪德蓮」。

同時，「LT布列塔尼餅乾」本季也推出多款新品，像是香頌和花團錦簇二款禮盒，適合作為喜餅。其中，香頌禮盒，有著法國最著名的艾菲爾鐵塔，是忠貞愛情的象徵，紅色禮盒更洋溢著無限喜氣。另一款花團錦簇，則象徵一生富貴安康，典雅高貴，內含香脆可口的原味薄片及微甜酥塔，祝福新人白頭偕老，永遠甜蜜。

還有可愛的彌月推薦禮籃，內含布列塔尼餅乾及瑪德蓮，分享初生的喜悅，吃完後還可儲物或收藏。另，還有橘子貓和虎斑貓二款療癒系列的新禮盒。