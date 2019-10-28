搶翻了的GUCCI唇膏 這8色最熱賣

2019-10-28 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



義大利時尚品牌GUCCI無疑是當今最有話題的品牌之一，旗下人氣包款、配件一個接一個，日前更是推出唇膏系列，引發全球搶購，也展示品牌積極打造更全面商品線的決心。不過你知道在這一波GUCCI唇膏風潮中，哪幾個色號最熱賣嗎？

單支售價1300元的GUCCI唇膏系列商品共分為三種質地，分別為Rouge à Lèvres Satin（柔緞光澤）、Rouge à Lèvres Voile（瑩潤光澤）與Baume à Lèvres（半透明光澤潤唇膏），個有不同的管狀包裝設計。目前從銷售狀況看來，柔緞光澤與薄紗光澤兩款不分軒輊，包括創意總監Alessandro Michele精選的#25米開理紅之外，各有三種色號最受歡迎，分別為裸棕色調的絲緞#204、深豆沙色絲緞#202、絲緞#505、桃粉彩度的薄紗#301、酒紅薄紗#502及薄紗#203，而半透明光澤潤唇膏最搶手的顏色則是#2的玫瑰不再。整體來說，普遍還是以低調成熟的深色調最為討喜。

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