明後兩天輸折扣碼 酷航機票最低六五折

2019-10-28 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



酷航飛常酷促銷首爾、東京、大阪、北海道、新加坡等33個航點，超值優惠六五折起。酷航說，明、後兩天於官網輸入指定折扣碼「GONOW」，無論是飛往歐洲柏林、雅典；暢遊澳洲雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；南向馬來西亞、泰國、印尼、印度、寮國等眾多航點，皆享超值優惠。

除了推出超值優惠，酷航說，目前已正式搬遷至新加坡樟宜機場第一航廈。該次的航廈轉移將推動未來幾年內實現兩位數的年增長率。

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酷航說，為確保航廈遷移的完善，自2019年7月以來，酷航已通過電子郵件、行動 App與社群媒體上廣宣航廈轉移訊息，並進行營運與系統測試，其中包含兩次的試飛。航廈遷移當日，共處理了56趟航班，9877名旅客，4726件託運行李，也在第一與第二航廈部署了額外人力，以確保旅客在必要時得到及時的幫助。

酷航執行長李立興表示，此舉對酷航而言是個重要的里程碑。自2011年11月1日成立以來的短短八年間，經歷了兩家低成本航空公司的合併，運送了超過6500萬名乘客，建立了覆蓋全球近70個城市的網絡，並將機隊擴大至20架波音B787和28架空中巴士A320，往後還有更多的訂單。

他說，酷航已成為新加坡最大的低成本航空公司，約佔新加坡低成本航空公司市場的45％。 2012年6月，在新加坡樟宜機場第二航廈起航首次飛前往雪梨的航班，這對酷航而言如同一個美好的家園，遷移至第一航廈將為酷航未來的擴展計劃提供更多的空間。