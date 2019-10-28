外帶現折100！ 達美樂新品「黑糖珍珠披薩」Q彈上市
2019-10-28 12:43
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
人手一杯的超夯人氣手搖飲珍珠奶茶，搖身一變成為美味披薩！看準消費者喜愛珍奶的熱潮不斷，達美樂歷經多月的研發及調配，推出由獨家鬆軟餅皮融合黑糖珍珠、麻糬組成的「達美樂黑糖珍珠披薩」，一口吃下Ｑ彈甜蜜，為披薩界帶出新口感。即日起至11/24，全台155家達美樂披薩門市都買的到，且加碼現折100元外帶黑糖珍珠大披薩只要199元(原價299元)。
根據達美樂內部數據顯示，時節進入晚秋初冬，甜品的銷售比例也比夏季高出2成。有鑑於今年全民瘋珍珠的浪潮，達美樂研發團隊嚴選最高等級木薯澱粉、純天然黑糖慢火熬製而成的黑糖珍珠，加上台灣本土米所製而成的柔綿麻糬，搭配達美樂獨特的鬆軟紐約餅皮，口感Ｑ彈綿密，上市前經過消費者口味調查，也獲得極高好評。
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