萬聖節商品標示要看清 選購掌握3步驟

2019-10-28 12:13 中央社 台北28日電



西洋萬聖節將到來，台北市商業處今天公布，抽查155件市售萬聖節商品，近一成標示不合格，提醒民眾選購應掌握確認標示內容等3步驟。

商業處今天發布新聞稿表示，許多民眾經常舉辦熱鬧有趣的裝扮派對以迎接萬聖節，父母也常絞盡腦汁替孩童盛裝打扮，部分賣場看準萬聖節商機都陸續推出應景商品，提醒民眾選購時要謹慎挑選標示合格者。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

根據商業處近期抽查市面上155件萬聖節商用裝扮道具、裝扮服裝及玩具等標示情形，結果不合格率9.68%，分品項來看，裝扮服裝不合格率達31.82%居冠，違反情形多為「警告標示字體太小」或全無標示。

其次，裝扮道具不合格率也達7.06%，違反事項主要為「警告標示字體太小」「裝扮道具名稱無中文標示」；另，萬聖節玩具不合格率為4.17%，違反事項主要為「警告標示字體太小」及「未標示原始製造商名稱、地址」等。

商業處表示，針對查獲的不合格商品，已依商品標示法，要求廠商限期改善，逾期未改正者將勒令下架。

商業處提醒，民眾若要確認確認購買的玩具商品是否有完整的標示內容，可檢視3項步驟，以避免買到來路不明、品質堪慮的玩具商品。

首先，先選擇有中文標示的商品。

再來，確認標示內容包含「玩具名稱」「製造廠商之名稱、地址、電話及營利事業統一編號。其為進口者，應標示代理商、進口商或經銷商之名稱、地址、電話、營利事業統一編號、原始製造廠商之名稱、地址及原始製造國」「主要成分或材質」「適用之年齡」「使用方法或注意事項」。

最後，有危害使用者安全或健康之虞者，應標明「警告標示」或「特殊警告標示」，且「警告」或「注意」兩字字體應大於0.5公分X0.5公分，內容文字0.15公分X0.15公分以上。