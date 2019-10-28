Sony於蔦屋書店推期間限定展 真無線降噪耳機隨你聽

2019-10-28 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



書店與降噪耳機的結合，感覺再完美不過了！即日起至11月24日止，Sony與TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋松山站前店獨家合作，除了展出年度嚴選音樂商品，包含WF-1000XM3真無線主動式降噪耳機、LSPX-S2無線玻璃揚聲器和PS-LX310BT無線黑膠唱盤，現場更提供WF-1000XM3免費借用服務，讓消費者親身感受不受打擾的閱讀與聆聽體驗。

真無線設計與降噪功能，是近年音樂產品的熱門設計趨勢。WF-1000XM3真無線主動式降噪耳機結合了真無線輕巧便於隨身攜帶使用的特性，並加入了主動降噪功能，讓喜歡音樂的使用者，能隨時將惱人噪音屏除在外。只要在平日營業時段至書店2F Wired Tokyo咖啡廳櫃檯，憑個人有效證件即可借用WF-1000XM3享受個人聆聽體驗15分鐘。活動期間書店裡也同步展出融合聲學技術與可調式LED燈功能的LSPX-S2玻璃揚聲器，以及搭載藍牙功能、將傳統黑膠音樂注入現代科技便利性的PS-LX310BT黑膠唱盤機，文青感十足的設計，讓人更優雅感受音樂魅力。

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