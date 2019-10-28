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Sony於蔦屋書店推期間限定展 真無線降噪耳機隨你聽

2019-10-28 11:50聯合報 記者黃筱晴／即時報導

書店與降噪耳機的結合，感覺再完美不過了！即日起至11月24日止，Sony與TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋松山站前店獨家合作，除了展出年度嚴選音樂商品，包含WF-1000XM3真無線主動式降噪耳機、LSPX-S2無線玻璃揚聲器和PS-LX310BT無線黑膠唱盤，現場更提供WF-1000XM3免費借用服務，讓消費者親身感受不受打擾的閱讀與聆聽體驗。

真無線設計與降噪功能，是近年音樂產品的熱門設計趨勢。WF-1000XM3真無線主動式降噪耳機結合了真無線輕巧便於隨身攜帶使用的特性，並加入了主動降噪功能，讓喜歡音樂的使用者，能隨時將惱人噪音屏除在外。只要在平日營業時段至書店2F Wired Tokyo咖啡廳櫃檯，憑個人有效證件即可借用WF-1000XM3享受個人聆聽體驗15分鐘。活動期間書店裡也同步展出融合聲學技術與可調式LED燈功能的LSPX-S2玻璃揚聲器，以及搭載藍牙功能、將傳統黑膠音樂注入現代科技便利性的PS-LX310BT黑膠唱盤機，文青感十足的設計，讓人更優雅感受音樂魅力。

11月份起每周末12～20時，還有專人於1F體驗桌現場提供諮詢，參與周末活動將試聽心得上傳至FB/IG個人社交平台並設為公開，#快來沉浸SONY真無線體驗完美，即可獲得Sony小禮乙份；凡參與上述活動皆可得到專屬序號，憑序號至Sony官網購買WF-1000XM3可獲得限量Sony質感琺瑯杯乙個（隨機出貨），數量有限送完為止。

參與活動即可取得專屬序號，至Sony官網購買WF-1000XM3再贈限量Sony...
參與活動即可取得專屬序號，至Sony官網購買WF-1000XM3再贈限量Sony質感琺瑯杯乙個。圖／Sony提供
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即日起至11月24日止，Sony與蔦屋書店松山站前店獨家期間限定合作，讓讀者品味...
即日起至11月24日止，Sony與蔦屋書店松山站前店獨家期間限定合作，讓讀者品味書店裡的音樂行旅。圖／Sony提供
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書迷與樂迷可現場感受Sony隨身聆聽和居家播放設備的音樂產品魅力。圖／Sony提...
書迷與樂迷可現場感受Sony隨身聆聽和居家播放設備的音樂產品魅力。圖／Sony提供
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Sony WF-1000XM3真無線主動式降噪耳機，建議售價7,490元。圖／S...
Sony WF-1000XM3真無線主動式降噪耳機，建議售價7,490元。圖／Sony提供
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咖啡廳噪音
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