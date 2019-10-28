21歲以下文青經濟發燒 兩廳院發行青年卡旺

2019-10-28 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



近年許多藝術、表演場館都拚命培養會員，不少方法效法企業。台北國家兩廳院長年經營會員，近來也開始做年齡分層，鎖定21歲以下世代發行「廳院青」免費會員卡，除購票75折等優惠，還有獨享專屬活動，希望鼓動「文青經濟」再上一層樓，會員卡至今已近兩千人申請。

兩廳院公共溝通部推廣組長陳惠琪表示，兩廳院早期觀眾結構群中青年較少，十年前針對持有學生證者推出八折優惠，並經歷代總監耕耘後，青年市場已逐年成長。像根據2013至2018年兩廳院售票系統分析報告，40歲以下的觀眾已占63%。

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陳惠琪說，近年年輕觀眾群更成長迅速，像2017年21歲以下的青年購票人數是5752人，2018年成長到8795人；2017年21歲以下購票金額是1322萬餘元，2018年已成長到1980萬餘元，都顯示青年觀眾是支持表演藝術的重要族群，「文青經濟不容小看，青年購買力旺盛」。

為此，兩廳院加大火力，鎖定青年打造專屬優惠，除了折扣，還有「廳院青」專屬活動「青現場」等。今年邀請備受年輕人喜愛的小事製作與明日和合製作所參與。該會員卡僅接受網路申請，不製作實體會員卡。

對準青年，兩廳院也宣布「藝術基地計畫」升級，除了原有的兩年期長期駐館藝術家，還同步啟動「目擊者－青年看戲大隊」、「IDEAS Lab-R&D」、「Gap Year兩廳院壯遊」及「藝術行政實習計畫」等四大徵才計畫，預計徵募近60位藝術生力軍。