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萬聖節信義區搞鬼啦！微風周年慶二波神戶展全台首發

2019-10-28 10:56聯合報 記者江佩君／即時報導

信義區百貨周年慶開打，整個商圈相當熱鬧。微風信義、微風松高、微風南山三館聯手周年慶首波表現亮眼，趁勢第二波適逢大小朋友都喜愛的萬聖節，以及即將到來的「雙11購物節」，三館再端出獨家壓箱寶。

●迎接萬聖節微風南山全館「搞鬼」

微風南山迎接本周萬聖節到來，去年微風由內部員工裝扮比賽在信義區遊行引起話題，今年微風南山特別擴大舉辦，在10月31日邀請館內所有專櫃人員一起裝扮與消費者互動，另外在Breeze super微風超市及多個樓層布置萬聖節拍照打卡點，將微風南山打造成充滿萬聖節氣氛的驚喜商場。

●微風超市神戶物產展甜點大師團隊來台快閃

繼微風超市南山店首波周年慶限量商品造成搶購熱潮，11月1日起至11月11日第二波周年慶再加碼，主打全台第一次舉辦的「日本神戶物產展」。神戶是日本洋菓子的發源地，以融合日本與法國甜點聞名，可說是甜點控的天堂，這次首度邀請「ORIGINE KOBE」神戶甜點大師團隊來台快閃。

ORIGINE KOBE是由8位神戶排隊名店法式甜點主廚所組成的團隊，神戶展期間將販售多款由ORIGINE KOBE監製的超人氣甜點，如神戶烤麵包餅楓糖口味、AGURI奶油三明治、紐約布朗尼蛋塔、古岡左拉起士乳酪塔，展期間均限量販售。另外，神戶紅茶與神戶咖啡職人也將是神戶展重點，將帶給消費者神戶最甜蜜的洋菓子提案。

另外著名的神戶和牛，也是神戶展明星商品，神戶牛產自日本和牛源頭但馬牛，因飼養方式獨特，肌肉纖維較細、有著雪花狀的脂肪，是日本料理中的銷魂美食。

●澤井咖啡大金樽下殺37折緊急再追加

不只有日本產，趁微風超市周年慶必搶的還有排隊商品，澤井咖啡大金樽咖啡原價每組2,400元，特價888元，下殺37折深受上班族顧客好評，本來在首四日已銷售一空，日前緊急再追加，現場僅剩200組。另外，微風超市美味優惠組合還有購買明星商品長野麝香葡萄再送義大利帕瑪火腿；購買沙拉盒送義大利帕馬森起司，皆賣破百組。

●Breeze Pay周年慶再加碼

即日起至11月13日，憑微風積點禮遇會員資格到微風各館消費，綁定指定銀行，再利用Breeze Pay天天單筆消費3,000元以上送1,000點。

澤井咖啡大金樽咖啡原價每組2,400元，特價888元，是周年慶超熱賣商品。圖／微...
澤井咖啡大金樽咖啡原價每組2,400元，特價888元，是周年慶超熱賣商品。圖／微風提供
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Breeze super微風超市布置萬聖節拍照打卡點。圖／微風提供
Breeze super微風超市布置萬聖節拍照打卡點。圖／微風提供
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神戶ORIGINE KOBE帶來人氣甜點「古岡左拉起士乳酪塔」，680元。圖／微...
神戶ORIGINE KOBE帶來人氣甜點「古岡左拉起士乳酪塔」，680元。圖／微風提供
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「日本神戶物產展」也有著名的神戶和牛。圖／微風提供
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擴大迎萬聖節，微風南山10/31全館人員一起搞鬼變裝。圖／微風提供
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神戶紅茶KOBE TASTING BOX品嘗盒全7種，525元。圖／微風提供
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神戶ORIGINE KOBE帶來人氣甜點「AGURI奶油三明治」，260元。圖／...
神戶ORIGINE KOBE帶來人氣甜點「AGURI奶油三明治」，260元。圖／微風提供
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Breeze super微風超市布置萬聖節拍照打卡點。圖／微風提供
Breeze super微風超市布置萬聖節拍照打卡點。圖／微風提供
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微風南山超市推出「日本神戶物產展」，首邀「ORIGINE KOBE」神戶甜點大師...
微風南山超市推出「日本神戶物產展」，首邀「ORIGINE KOBE」神戶甜點大師團隊來台快閃。圖／微風提供
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神戶咖啡職人藍山綜合咖啡，355元。圖／微風提供
神戶咖啡職人藍山綜合咖啡，355元。圖／微風提供
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買長野麝香葡萄再送義大利帕瑪火腿。圖／微風提供
買長野麝香葡萄再送義大利帕瑪火腿。圖／微風提供
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神戶ORIGINE KOBE帶來人氣甜點「神戶烤麵包餅楓糖口味」，300元。圖／...
神戶ORIGINE KOBE帶來人氣甜點「神戶烤麵包餅楓糖口味」，300元。圖／微風提供
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微風南山神戶牛人氣甜點
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