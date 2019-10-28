高檔料亭變身約會小酌好去處 日法頂級生蠔99元即嚐鮮

2019-10-28 10:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



高檔料亭變身約會小酌好去處！以多層次海鮮珠寶盒吃法風靡全台的「日本橋海鮮丼つじ半（Tsujihan）」，再出新招。自即日起提供四款日法生蠔新鮮空運直送，並提供單顆最低只要99元超殺價即可嚐鮮，並再加碼抽18Ｋ珍珠鑽石手鍊。

生蠔，有著「海中鮮乳」美譽，自羅馬時期以來就已經成為人類食用及養殖的對象，隨著養殖場所的水質以及風土環境不同，生蠔的口感與風味也會產生絕大的差異。「日本橋海鮮丼つじ半」空運進口四款嚴選日法頂級生蠔，點任一套餐即可用優惠價99元加購嚐鮮，每日供應數量有限。

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日本橋海鮮丼つじ半此次嚴選四款日法活體空運頂級生蠔，一次推出兩顆、六顆、十二顆的生蠔組合，優惠推薦價360元起（產地可任選）。自即日起至10月30日，當日來店消費任一套餐並至FB打卡留言，更加碼推出可以99元優惠價加購當日推薦生蠔乙顆（原價180元/每人限加購乙顆）。

「日本橋海鮮丼つじ半(Tsujihan)」嚴選四款頂級生蠔，包含肥厚飽滿，口感綿細濃醇的「日本北海道厚岸」、輕盈鮮甜，帶有微微海水鹹香的「法國瑪皇Majestic」、口感爽脆有彈性，帶有淡淡果香的「法國傑生蠔」，以及體型較小，但口感甘甜順口的「法國吉利小甜蠔」，饕客們可一次享受到四種截然不同的風味。

為了搭配甜美的生蠔，日本橋海鮮丼つじ半也同時推出兩款酒品，包含世界五大酒莊之一的西班牙Agustí Torelló Mata的Cava Reserva Brut 2015 翡翠氣泡酒，以及法國Guy Robin Chablis夏布利白酒，細緻的氣泡中帶著柑橘般明亮的酸度以及淡淡的花香，適合搭配生蠔濃郁而綿密的口感。

此外，11月1日至11月30日，日本橋海鮮丼つじ半還推出當日來店消費套餐，只要加購生蠔任一品項並至官方FB活動貼文拍照留言，即能參加抽獎活動，最大獎為MIKIMOTO 18K金珍珠鑽石手環，另有仿真牡蠣生蠔抱枕，以及金御賞商品兌換券。

※請勿飲酒過量

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康