親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

看完最新民調…挺蔡大將拉警報：大家準備叫韓國瑜總統四年吧！

河南為何把吃土當時尚？明明當年饑荒吃死一堆人…

高檔料亭變身約會小酌好去處 日法頂級生蠔99元即嚐鮮

2019-10-28 10:20經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

高檔料亭變身約會小酌好去處！以多層次海鮮珠寶盒吃法風靡全台的「日本橋海鮮丼つじ半（Tsujihan）」，再出新招。自即日起提供四款日法生蠔新鮮空運直送，並提供單顆最低只要99元超殺價即可嚐鮮，並再加碼抽18Ｋ珍珠鑽石手鍊。

生蠔，有著「海中鮮乳」美譽，自羅馬時期以來就已經成為人類食用及養殖的對象，隨著養殖場所的水質以及風土環境不同，生蠔的口感與風味也會產生絕大的差異。「日本橋海鮮丼つじ半」空運進口四款嚴選日法頂級生蠔，點任一套餐即可用優惠價99元加購嚐鮮，每日供應數量有限。

日本橋海鮮丼つじ半此次嚴選四款日法活體空運頂級生蠔，一次推出兩顆、六顆、十二顆的生蠔組合，優惠推薦價360元起（產地可任選）。自即日起至10月30日，當日來店消費任一套餐並至FB打卡留言，更加碼推出可以99元優惠價加購當日推薦生蠔乙顆（原價180元/每人限加購乙顆）。

「日本橋海鮮丼つじ半(Tsujihan)」嚴選四款頂級生蠔，包含肥厚飽滿，口感綿細濃醇的「日本北海道厚岸」、輕盈鮮甜，帶有微微海水鹹香的「法國瑪皇Majestic」、口感爽脆有彈性，帶有淡淡果香的「法國傑生蠔」，以及體型較小，但口感甘甜順口的「法國吉利小甜蠔」，饕客們可一次享受到四種截然不同的風味。

為了搭配甜美的生蠔，日本橋海鮮丼つじ半也同時推出兩款酒品，包含世界五大酒莊之一的西班牙Agustí Torelló Mata的Cava Reserva Brut 2015 翡翠氣泡酒，以及法國Guy Robin Chablis夏布利白酒，細緻的氣泡中帶著柑橘般明亮的酸度以及淡淡的花香，適合搭配生蠔濃郁而綿密的口感。

此外，11月1日至11月30日，日本橋海鮮丼つじ半還推出當日來店消費套餐，只要加購生蠔任一品項並至官方FB活動貼文拍照留言，即能參加抽獎活動，最大獎為MIKIMOTO 18K金珍珠鑽石手環，另有仿真牡蠣生蠔抱枕，以及金御賞商品兌換券。

※請勿飲酒過量

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以多層次海鮮珠寶盒吃法風靡全台的「日本橋海鮮丼つじ半（Tsujihan）」，再出...
以多層次海鮮珠寶盒吃法風靡全台的「日本橋海鮮丼つじ半（Tsujihan）」，再出新招。自即日起提供四款日法生蠔新鮮空運直送，並提供單顆最低只要99元超殺價即可嚐鮮。 圖／日本橋海鮮丼つじ半提供
分享

海鮮法國北海道
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

21歲以下文青經濟發燒 兩廳院發行青年卡旺

2019-10-28 10:59

萬聖節信義區搞鬼啦！微風周年慶二波神戶展全台首發

2019-10-28 10:56

羅杰杜彼把三問變潮了！彩虹色夜光帥翻

2019-10-28 06:43

優人物／室內設計師季裕棠的四個十年

2019-10-28 00:12

佛羅倫斯雙年展 林珮淳、廖哲毅分獲兩首獎

2019-10-27 22:08

SWATCH和羅浮宮合作搶手貨 讓人與大師級藝術零距離

2019-10-27 21:25

日本人氣法式吐司Ivorish 新菜單有「珍奶」口味

2019-10-27 20:19

周湯豪、李玉璽都在穿 Prada「紅標」系列就是那麼帥

2019-10-27 17:18

孫芸芸曬美腿 邊度假邊示範3款黑色百搭包

2019-10-27 14:48

大同心生活特展新品智慧升級 展場消費抽洗脫烘洗衣機

2019-10-27 12:15

日天才小提琴家五嶋龍與中山大學駐校樂團演繹「四季」

2019-10-27 10:51

黑肉底曬不到太陽 易缺維生素D？

2019-10-27 07:22

要去日本賞紅葉看過來 今年最佳賞楓時間表在這裡

2019-10-26 22:06

好市多召回發霉牛肉米漢堡 網怒：吃光了怎麼辦？

2019-10-26 19:53

瑟琳娜戈梅茲、卡拉迪樂芬妮FENDI超耀眼 未來感掛帥

2019-10-26 18:18

板橋人也吃得到Miopane、成真咖啡了 環球新北首店連發

2019-10-26 17:58

BURBERRY彈跳小鹿線上遊戲 穿新款羽絨衣衝月球

2019-10-26 17:41

一盤多用！巴黎萊雅、Visee、KAIBEAUTY眼彩盤超美快收

2019-10-26 15:33

全球唯一「卡哇伊房」 限時開放3天 10月29日開搶

2019-10-26 14:27

裝點浴室 看出你的好品味

2019-10-26 13:15

威爾史密斯來台住這裡！迎賓甜點竟是「機關槍」巧克力

2019-10-26 11:11

同志遊行日帶動「彩虹旅遊」熱！68國超過2.1萬人訂房

2019-10-26 11:08

溫昇豪、王麗雅穿夏姿在巴黎街拍 俏皮歡樂簡直偶像劇

2019-10-26 10:35

夢幻雞翅必吃！名古屋「世界的山將」2店新增6款便當

2019-10-26 00:03

江詩丹頓、MB & F、OMEGA進軍二手市場 官方認證 不怕買到仿品

2019-10-25 22:48

行李箱、小沙發超萌！康是美再推「卡娜赫拉的小動物」

2019-10-25 21:40

烤鰻魚、天丼還有烏龍麵！「三角守破離」消費現抵50元

2019-10-25 20:12

修杰楷花10幾萬先斬後奏 台中DELVAUX開幕自己買起來

2019-10-25 18:27

才開幕半年！新加坡「琥珀天丼」11月1日熄燈

2019-10-25 18:15

換上浴衣邊吃邊玩 史上最好玩好拍的日本展就在信義區

2019-10-25 17:51

餐廳推萬聖節活動 毛爸媽、寶貝、毛孩一同變裝搗蛋 嗨翻天！

2019-10-25 15:47

為何產品愈來愈不耐用？從百年前燈泡陰謀看穿購物騙局

2019-10-25 13:16

如果人生只剩七天 陳昇最想做這件事

2019-10-25 13:15

炎亞綸潮背MCM和MM6最新包款 許路兒的背殺技好強大

2019-10-25 11:48

同遊在即 看完台北同志公民20年展再來派對嗨

2019-10-25 10:36

全球最有價值百大品牌 LV坐穩奢侈品龍頭

2019-10-25 00:29

LG SIGNATURE ╳ Melody 時尚貴婦的─美學生活

2019-10-24 23:46

《2020紐約米其林指南》出爐 76餐廳摘星

2019-10-24 23:38

沙漏 複合 手拿小包，時髦上街

2019-10-24 23:34
看更多

熱門文章

壯男負重19公斤登山 6天就腎衰竭被抬下山

2019-10-27 16:32

一張圖看下周天氣！北台灣周二變天轉濕涼

2019-10-27 19:02

唐綺陽星座運勢週報：處女當心水逆 獅子告白易成功

2019-10-28 07:36

孫芸芸曬美腿 邊度假邊示範3款黑色百搭包

2019-10-27 14:48

越南阿信來台兩年 從不會中文到考取會計檢定第一名

2019-10-27 13:47

每日星座運勢／牡羊溫柔攻勢具效果　財務運作頻繁

2019-10-28 00:00

掃蕩全台「光汙染」 年底前規範亮度

2019-10-28 00:29

晚間大雨特報！新北基隆宜蘭慎防短時強降雨

2019-10-27 19:46

徵人講到「關鍵字」必罰 只有他因老婆要餵奶免罰

2019-10-28 00:25

7時28分宜蘭規模4.3地震 最大震度4級

2019-10-28 07:38

辭世28年後 經典作家三毛歐美掀風潮

2019-10-28 08:14

北、東部天氣將慢慢下滑 彭啟明：今晚起濕涼

2019-10-28 08:11

咖啡膠囊變身時尚腳踏車 每台用300顆回收膠囊打造

2019-10-27 16:06

2020年運勢出爐！今年底運勢搶先揭露

2019-10-28 08:13

乾隆也看走眼！誤認17世紀泰陶為世紀前夏商周古物

2019-10-28 10:08

你吃過幾家？農糧署選出24家炒飯王 角逐全國賽

2019-10-27 16:40

氣象局：北部明降5度有雨到周日 秋颱若生成不直接影響

2019-10-28 09:38

治療異位性皮膚炎 新藥物誕生中

2019-10-27 18:06

攝取鹽分不宜過多 以免導致失智症

2019-10-27 18:03

吃太營養會害癌變嚴重？ 醫：補充熱量和高蛋白助抗癌

2019-10-27 12:06

看看日韓港 重罰+夜間調降照明

2019-10-28 00:29

一張圖看懂未來一周天氣 北部明天變天

2019-10-28 09:41

愛肝達人站／肝病出現病容 恐怕就晚了

2019-10-27 13:16

中油明天油價要漲0.1元 98無鉛29.9元

2019-10-27 12:09

振奮！林務局辦生態服務給付 拍到16次石虎穿梭田間

2019-10-27 22:08

【生活的風景】陳秀慧／坐看

2019-10-28 06:27

肩膀不舉竟是職業病 貨運工患旋轉肌袖症候群

2019-10-27 13:37

抗癌需體力 醫師：營養製劑亦有助改善

2019-10-27 13:10

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】Allyo／阿爸，抱一下！

2019-10-28 06:00

網紅分享1周瘦身餐單月減11磅 營養師建議這樣吃更豐富

2019-10-27 22:42

SWATCH和羅浮宮合作搶手貨 讓人與大師級藝術零距離

2019-10-27 21:25

【親愛的＿＿，我想與你和解‧評審感言】王蘭芬／國王的耳朵是驢子的耳朵

2019-10-28 06:00

石虎生態給付 明年擴大至台中

2019-10-28 00:29

健康@news／姻親聚餐壓力大 腸道益生菌下降

2019-10-28 00:44

佛羅倫斯雙年展 林珮淳、廖哲毅分獲兩首獎

2019-10-27 22:08

廣告招牌、路燈太亮擾眠 環保署擬訂光汙染管理指引

2019-10-27 22:22

防光汙染 南韓違規罰一千萬韓元、日本商店夜間降亮度

2019-10-27 22:23

日本人氣法式吐司Ivorish 新菜單有「珍奶」口味

2019-10-27 20:19

周湯豪、李玉璽都在穿 Prada「紅標」系列就是那麼帥

2019-10-27 17:18

健康你我他／陪伴 才是最好禮物

2019-10-28 00:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top