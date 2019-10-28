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克麗緹娜四度摘下台灣20大國際品牌 品牌價值高達30億

2019-10-28 09:29經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣美妝品牌日前四度摘下由經濟部工業局主辦的「2019年台灣20大國際品牌」大獎，克麗緹娜不僅是台灣美容產業唯一獲獎的國際品牌，今年更以新台幣30億元的品牌價值，榮獲「台灣20大國際品牌」獎。

「台灣國際品牌價值調查」是由經濟部工業局主辦，並由台灣經濟研究院委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand針對企業的「品牌作用力、品牌強度、財務收益」進行量化與質化的分析鑑價。

據了解，克麗緹娜已在全球打下超過4,800個加盟店，集團下一階段里程碑，將加快轉型步伐朝多市場、多樣化的模式經營，以有效發揮多品牌建立差異化通路的區隔。

此外，克麗緹娜除持續深耕台灣市場、開發中國大陸空白市場、前進東南亞各國佈局的穩健拓展步調外，今年也斥資新台幣千萬在台北大直時尚商圈打造全新高規格的旗艦店「克麗緹娜法國花嬉美妍中心」，提高競爭門檻及強化品牌力。

克麗緹娜董事長陳碧華領獎。 圖／克麗緹娜提供
克麗緹娜董事長陳碧華領獎。 圖／克麗緹娜提供
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