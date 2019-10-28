繼珪藻土後「山白竹和紙」商品成日本居家市場新寵兒

2019-10-28 09:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



繼珪藻土之後，目前日本居家市場正當紅的話題新寵兒，就屬「山白竹和紙」最具人氣。同時兼具和紙調濕、吸水，以及山白竹抑菌功能，且被製作成毛巾、上衣、襪子、齒巾，還有室內鞋和地墊…等多種商品。

2019年秋天，由UCHINO引進的SASAWASHI「山白竹和紙系列」，成為今年百貨周年慶的亮眼新品，不僅周年慶全面85折，更有單筆消費滿萬元，抽iPad Air的加碼優惠活動。

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全世界的紙張種類中，日本和紙被譽為對生活最有幫助的紙類，日式拉門之所以普遍使用和紙，即是因為和紙擁有調濕、吸水、隔熱、防UV的效果，讓和室在高溫潮濕的夏天保持涼爽，在冷冽的冬天維持室內溫暖，是非常具有機能性的素材。

山白竹則是生長在日本高冷地帶的禾本科植物，葉子本身就具有強效抑菌效果，是日本古代開始就被廣泛使用在保存壽司、糰子串、粽子等食品的植物。

SASAWASHI則是目前全球唯一將山白竹和紙製成毛浴巾的品牌，山白竹和紙製品訴求既擁有和紙優異的調濕、吸水效果，更具有山白竹與生俱來的抑菌特性，讓生活用品可以天然的維持清潔。

由UCHINO引進的日本SASAWASHI最新推出的山白竹和紙系列，包含多種生活用品，如山白竹和紙上衣、和紙毛巾、和紙口腔清潔毛巾、和紙擦澡毛巾（軟式/硬式）、和紙襪、山白竹和紙拖鞋、山白竹和紙地墊…等。

其中，「山白竹和紙上衣」有著日式素雅的單色剪裁設計，單穿或內搭都很適合，「山白竹和紙地墊」可在沐浴後可迅速吸收腳底和身上滴落的水分，保持浴室乾爽，且清潔也非常容易，放進洗衣機洗滌即可。