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羅杰杜彼把三問變潮了！彩虹色夜光帥翻

2019-10-28 06:43聯合報 記者孫曼／上海採訪即時報導

瑞士頂級製表品牌羅杰杜彼（ROGER DUBUIS）近年來積極在材質上突破創新，極具超跑運動魅力的設計更創造出風格強烈的品牌特色。10月17、18日品牌於上海舉辦Excess之夜活動，發表全新的Excalibur Spider Minute Repeater三問飛行陀飛輪腕表，以洋溢超跑精神的碳纖維材質和螢光綠配色演繹傳統問表，為僅此一枚的限定版，是品牌最高端Excalibur Spider Unique Series王者系列腕表的第一枚作品。同場發表的亞洲限定Excalibur Blacklight Rainbow彩虹配色鏤空自動上鍊腕表，繽紛螢光極富潮流感。而大陸當紅的雙帥小生許凱和竇驍也都特地現身，分別以黑白西裝，與腕表搭配出年輕時尚新風貌。

Excalibur Spider Minute Repeater三問飛行陀飛輪腕表，延續最標誌性的超跑運動的設計風格，採用SMC複合碳纖維材質表殼。維持鏤空風格的表面上，最著名的星形橋板以顯眼的鮮綠色演繹，最為吸睛。飛行陀飛輪位於5點鐘位置，3點鐘位置為龍頭功能模組顯示，而在10點鐘位置得以按把啟動三問功能，8點鐘位置的「All or Nothing」則是動力儲存，最多可達72小時 — 這長效的動力來源是表背可見的兩個微型自動盤。這枚展現高端製表工藝的三問飛行陀飛輪腕表，是王者系列的第一枚作品，該系列腕表都將採用獨一無二方式製作，配色材質都僅此一枚，可以說是品牌目前定位最高端稀有的系列。

另一款新作Excalibur Blacklight Rainbow則展現驚人的視覺效果。繼今年6月搶先以創新技術打造出微型合成藍寶石結構，推出具有3D機械雕塑效果的Excalibur Blacklight腕表，在黑夜透過紫外線照射時，有夜光效果的藍寶石結構會呈現彷彿漂浮於表殼中的神奇視覺魔法。此次發表的限量Excalibur Blacklight Rainbow，則是延伸原本的設計手法，在透空機芯內交錯繽紛多彩的微型藍寶石結構，在日光下完美呼應表圈上彩虹漸層的彩色剛玉，而黑暗中隱隱發光時則在手腕上閃耀多色彩虹星辰，完美結合潮流時尚設計與傳統製表工藝。

羅杰杜彼於上海舉辦EXCESS之夜活動發表全新三問陀飛輪。圖／羅杰杜彼提供
羅杰杜彼於上海舉辦EXCESS之夜活動發表全新三問陀飛輪。圖／羅杰杜彼提供
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羅杰杜彼於上海舉辦EXCESS之夜活動發表全新三問陀飛輪。圖／羅杰杜彼提供
羅杰杜彼於上海舉辦EXCESS之夜活動發表全新三問陀飛輪。圖／羅杰杜彼提供
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竇驍出席羅杰杜彼EXCESS之夜上海活動。圖／羅杰杜彼提供
竇驍出席羅杰杜彼EXCESS之夜上海活動。圖／羅杰杜彼提供
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許凱出席羅杰杜彼EXCESS之夜上海活動。圖／羅杰杜彼提供
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許凱出席羅杰杜彼EXCESS之夜上海活動。圖／羅杰杜彼提供
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羅杰杜彼Excalibur Spider Minute Repeater三問陀飛...
羅杰杜彼Excalibur Spider Minute Repeater三問陀飛輪腕表，價格店洽。圖／羅杰杜彼提供
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羅杰杜彼亞洲限定版Excalibur Blacklight Rainbow鏤空自...
羅杰杜彼亞洲限定版Excalibur Blacklight Rainbow鏤空自動上鍊腕表，387萬2,000元，限量28枚。圖／羅杰杜彼提供
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竇驍出席羅杰杜彼EXCESS之夜上海活動。圖／羅杰杜彼提供
竇驍出席羅杰杜彼EXCESS之夜上海活動。圖／羅杰杜彼提供
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羅杰杜彼亞洲限定版Excalibur Blacklight Rainbow鏤空自...
羅杰杜彼亞洲限定版Excalibur Blacklight Rainbow鏤空自動上鍊腕表，387萬2,000元，限量28枚。圖／羅杰杜彼提供
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竇驍出席羅杰杜彼EXCESS之夜上海活動。圖／羅杰杜彼提供
竇驍出席羅杰杜彼EXCESS之夜上海活動。圖／羅杰杜彼提供
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腕表品牌
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