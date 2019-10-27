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佛羅倫斯雙年展 林珮淳、廖哲毅分獲兩首獎

2019-10-27 22:08聯合報 記者何定照／即時報導

第12屆義大利佛羅倫斯雙年展得獎名單揭曉，台灣得獎人時光林（右一）、廖哲毅（右二...
第12屆義大利佛羅倫斯雙年展得獎名單揭曉，台灣得獎人時光林（右一）、廖哲毅（右二）、林珮淳（左三）。圖／重建台灣藝術史辦公室提供
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第12屆義大利佛羅倫斯雙年展得獎名單揭曉，新媒體藝術家林珮淳與攝影家廖哲毅分獲新媒體及攝影類首獎。台灣其他得獎名單另包括時光林獲裝置藝術類第三名、簡君嫄獲纖維藝術類第三名、吳柳獲混合藝術類特別奬。

義大利佛羅倫斯雙年展每屆均吸引世界70多個國家、約800名藝術家參展。本次獲攝影獎首獎的廖哲毅，出生於 1982年，2012 年開始接觸影像創作，善於街頭攝影及議題探討，曾多次獲得國內外各大美展獎項，2015年得獎作品「在摩托車上的孩子」獲邀至法國巴黎 Px3 Curator Mr. Niccolò Hébel 的聯合展出。

廖哲毅2016年起旅居於義大利佛羅倫斯，在當地學習藝術攝影，兩度舉辦「Made in Taiwan」系列作品個展，成為佛羅倫斯的台灣影像大使，目前正到處移動拍攝「柏拉圖的洞穴—遊客計畫」的創作。

新媒體藝術家林珮淳也獲大獎，該展由文化部重建台灣藝術史辦公室執秘邱琳庭策展。

第12屆義大利佛羅倫斯雙年展得獎名單揭曉，攝影家廖哲毅獲攝影類首獎。圖／重建台灣...
第12屆義大利佛羅倫斯雙年展得獎名單揭曉，攝影家廖哲毅獲攝影類首獎。圖／重建台灣藝術史辦公室提供
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義大利攝影藝術家
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