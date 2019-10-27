SWATCH和羅浮宮合作搶手貨 讓人與大師級藝術零距離
2019-10-27 21:25
聯合報 記者曾智緯
／台北即時報導
台北距離巴黎9,819公里，是許多人此生必造訪的城市之一，而在市中心的羅浮宮更是以藏品豐富聞名於世，包括了著名的「蒙娜麗莎的微笑」都是收藏於此。而SWATCH今年再度與羅浮宮聯手，將經典名畫印製於表款上，讓人與大師級藝術零距離，勢必又將會成為搶手貨。
SWATCH的表盤素有「世界最小畫作」之稱，從品牌誕生至今已與無數的藝術大師、時尚設計師合作過，為鐘表業創造了不同的可能。而從去年開始，品牌就先後與荷蘭、西班牙的博物館或美術館聯手，把許多當今著名的經典名畫搬上表盤，除了創造話題更是銷售保證。因此，SWATCH今年就先於8月推出與羅浮宮聯名的表款迅速被秒殺，挾帶著這樣的高人氣，品牌在近期更一口氣呈現4款分別以「蒙娜麗莎的微笑」、「誘拐海倫」，以及法國國王亨利四世與其皇后瑪麗德麥地奇的肖像畫為主題的設計。
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而備受關注的款式，當屬「蒙娜麗莎的微笑」而衍生的Lisa Masquee腕表，以橘色表殼搭配的銀色表盤，並印製「YLOUVRE」字樣。而主角蒙娜麗莎則呈現於表帶上，SWATCH發揮巧思，搭配特殊形狀表環，只要角度對了，就像是讓名畫戴上面具一般，使人忍俊不住。另外，法國國王亨利四世與其皇后瑪麗德麥地奇的畫作，雖然多數人不清楚，不過SWATCH不改顛覆的精神，讓國王在手表上配戴起紅色鏡框；皇后則換上了前衛藍色假髮，凸顯了品牌的創意。
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