日本人氣法式吐司Ivorish 新菜單有「珍奶」口味
2019-10-27 20:19
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
道地的台灣美食珍珠奶茶讓日本人瘋狂，什麼餐點都要加點珍奶才流行，因此，來自日本人氣法式吐司品牌「Ivorish」在11月份的全新菜單，就加入台灣珍奶口味的法式吐司，更搶在日本瘋狂的珍珠風潮，率先由台灣的Ivorish獨家推出。此外，凡至Ivorish用餐消費滿千，即送購物袋，活動至12/31為止。
Ivorish本季新菜單推出多款適合秋冬風格，其中以台灣限定的「珍珠奶茶麵包布丁」最受矚目，將奶茶變成冰霜，結合Q彈的珍珠及麵包布丁，加上紅茶風味的卡士達醬一起吃，不但不甜膩，清爽中還帶有濃厚茶香與奶味。另外，台灣代表餐點還有「甜味馬鈴薯法式吐司佐香草冰淇淋」，日本主廚把台灣地瓜與鮮奶油製成的炙燒地瓜鮮奶油放在法式吐司上，讓地瓜口感瞬間升級。
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而秋天必吃的栗子口味，這次主廚把栗子結合酥烤杏仁片的，推出「栗子蒙布朗法式吐司佐香草冰淇淋」帶來絕配滋味。鹹食部份則有手打漢堡排的法式吐司、溫泉蛋手打義式肉丸茄汁燉飯、奶油番茄鮮蝦義大利麵等，使用來自美味義大利的媽媽的家傳食譜，搭配著有起司香氣的法式吐司一起享用，感受不一樣的混搭家常菜。
「Ivorish台中港店」
地址：台中市梧棲區台灣大道10段168號(台中三井outlet)
電話：(04)2656-3122
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