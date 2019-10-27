寶璣傳奇腕表復活好吸睛 Only Watch來台限時展出

2019-10-27 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



兩年一度的Only Watch慈善拍賣巡迴展，搜羅了各個品牌所捐出獨一無二的作品共襄盛舉，即將於今年10月30日至11月1日，在台展出。而作為瑞士高級鐘表象徵的寶璣表（Breguet）也打造了一只Type 20 Only Watch腕表，為此台灣也特別從即日起到11月4日於台北101的專賣店，展出一系列Type系列腕表，讓消費者能一次了解品牌飛行表的精髓。

寶璣為了向航空界致敬，因此重新推出五〇年代的Type 20飛行員計時腕表，當作今年的Only Watch的作品。以原汁原味的方式製作，包括了表徑不到39毫米，曲面表耳具有橫向倒角，並備有洋蔥式表冠，這些特色與為法國空軍（French Air Force）和軍用海軍航空隊（Naval Air Force）所打造腕表如出一轍。不只在外觀上承襲經典設計，還搭載了衍生自五〇年代的經典手上鍊Valjoux 235型機芯，因為有導輪柱裝置，所以具備飛返計時功能，拍賣價預估上看150萬元。

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