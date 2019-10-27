周湯豪、李玉璽都在穿 Prada「紅標」系列就是那麼帥
2019-10-27 17:18
聯合報 記者吳曉涵
／即時報導
復刻經典、傳奇回歸向來備受時尚品牌與消費者的歡迎，Prada在去年秋冬將1997年首次推出的Linea Rossa系列帶回時尚舞台，強調九○年代的運動服魅力，之後的每季都持續推出新作，最具識別度的紅標也襯托出搶眼的細節。
今年Linea Rossa系列秋冬新品，呼應Prada秋冬時裝秀主題，以原野綠和戰艦灰等軍裝色彩呈現具潮流感的制服風穿搭，另外也選用再度翻紅的螢光色系，搭上全新的剪裁方法處理高科技面料，像是石墨烯和再生滌絲紡、Goretex Pro防水微纖維、Tela Tecnica Pro運動服面料和導熱活性面料等科技織物等等，每個單品附上編號以顯示面料的技術規格，表明輕盈、適中或重磅重量，滿足特定強度的活動之外也符合日常穿搭需求。日前周湯豪、李玉璽都穿了此系列的原野綠男裝出席活動，帥氣有型。
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而Prada本季也特別攜手威爾史密斯（Will Smith）的女兒，音樂人兼藝術家薇洛史密斯（Willow Smith）拍攝Linea Rossa系列形象照，她穿上Linea Rossa系列服裝在倫敦地鐵中央線沿線車站表演，探索地上與地下的人生百態。
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