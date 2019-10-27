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咖啡膠囊變身時尚腳踏車 每台用300顆回收膠囊打造

2019-10-27 16:06聯合報 記者黃筱晴／即時報導

即日起至11月13日，消費滿千即可抽Nespresso x Vélosophy聯...
即日起至11月13日，消費滿千即可抽Nespresso x Vélosophy聯名回收永續限量款自行車。圖／Nespresso提供
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你知道咖啡膠囊可以回收嗎？回收的咖啡膠囊甚至可以再生成各種有趣的產品，達到環保永續，讓消費不浪費，更能展現生活品味。

咖啡品牌Nespresso從咖啡產地、製程到使用後的咖啡膠囊回收，皆積極實踐永續價值的理念，在台灣，更具備100%咖啡膠囊回收能力，每一顆使用過的咖啡膠囊，皆可透過全台Nespresso精品店、百貨公司專櫃據點，以及全台逾1,300家郵局回收。回收膠囊透過處理，不只長期與桃園實驗農場合作用於種植有機蔬果，今年更幫助國立臺灣大學投入咖啡渣運用於永續農業的學術研究；回收鋁殼也會再製成鋁錠，變身成各種膠囊再生用品。

繼瑞士刀、筆記本、原子筆，Nespresso這次更與瑞典自行車新銳品牌Vélosophy合作，推出每台以300顆Nespresso咖啡膠囊打造的「RE:CYCLE回收永續限量款自行車」，每售出一輛自行車，即捐贈一輛提供開發中國家女學生作為求學的代步工具，展現鋁殼永續生命力。即日起至11月13日，於Nespresso店櫃單筆消費滿1,000元，即可獲得抽獎券一張。最大獎為價值48,000元的Nespresso x Vélosophy回收永續限量款自行車，另外還有Caran d‘Ache x Nespresso咖啡膠囊聯名原子筆、Nespresso完美鋁程極致箸福禮盒等，讓消費者共同體會每一杯永續咖啡的正向意義。

Nespresso宣布與臺大園藝暨景觀學系攜手合作，積極研發咖啡渣使用於土壤栽種...
Nespresso宣布與臺大園藝暨景觀學系攜手合作，積極研發咖啡渣使用於土壤栽種的運用通則。圖／Nespresso提供
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即日起至11月13日消費滿千即可抽Nespresso完美鋁程極致箸福禮盒(價值N...
即日起至11月13日消費滿千即可抽Nespresso完美鋁程極致箸福禮盒(價值NT$880元)，每一雙筷子由30顆在亞洲回收的膠囊製成。圖／Nespresso提供
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Nespresso攜手Vélosophy，推出每台以300顆Nespresso咖...
Nespresso攜手Vélosophy，推出每台以300顆Nespresso咖啡膠囊打造的RECYCLE回收永續限量款自行車。圖／Nespresso提供
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Nespresso與Caran d‘Ache 合作推出聯名原子筆，25%的筆身使...
Nespresso與Caran d‘Ache 合作推出聯名原子筆，25%的筆身使用Nespresso膠囊再生鋁。圖／Nespresso提供
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咖啡自行車原子筆
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