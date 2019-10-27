謝金燕也搶穿！Moschino萬聖系列 連包包都可以裝鬼？

2019-10-27 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



南瓜臉手提可拆式二用包外蓋+內包，44,500元。圖／Moschino提供 分享 facebook 萬聖節變裝派對越來越盛行，今年許多品牌也推出應景的服裝，無論是以經典電影作為靈感或是用萬聖節標誌性的傳統符碼作為設計主題，都可為這個年度歡樂派對增添不少樂趣。

Moschino 2020早春以「驚聲尖叫」、「鬼店」等知名恐怖片為主題，推出各種造型識別度超高的品項。像是把「驚聲尖叫」裡經典的詭異笑容放上白色洋裝、T-shirt，或是用「鬼店」雙胞胎作為秀上彩繪女孩印花套裝呈現方式等等，其他如「TRICK OR CHIC」標語、蜘蛛、蝙蝠、南瓜、黑貓等暗黑元素也都可以在此系列中找到。其中最好玩的首推南瓜臉提包，把外罩的一層白色鬼臉外衣拆下就變身成基本款的黑色Logo提包，一包兩用又很符合萬聖節氣氛，可愛又充滿話題。

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