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孫芸芸曬美腿 邊度假邊示範3款黑色百搭包

2019-10-27 14:48聯合報 記者吳曉涵／即時報導

秋冬時節，為了搭配的便利性，深色皮革包款絕對是最受歡迎的設計之一。經常在IG分享穿搭的台灣名媛女星孫芸芸，近日邊度假邊「曬包」，大秀美腿的同時也輪番秀出幾款出自時尚品牌的黑色包包，不只經典百搭，細節上的巧思也是各種勸敗呀！

首先是Bottega Veneta的Padded Cassette包款，這款包是Cassette系列的新成員，因為外型類似舊式卡帶而得到「Cassette」這個名字，一開始只有皮面皮革款，後來新推出有蓬度、格紋更立體的Padded Cassette，製作方式是把皮革放在夾棉上，使用熱板壓機壓邊處理而成，蓬蓬的效果類似鋪棉外套原理，背帶上三角金屬扣更節處增添俐落摩登味。孫芸芸拿的黑色款是非常熱賣的色系，另外還有嬰兒藍、石灰白等等顏色。

在秋冬大玩經典皮革繫帶元素的TODS，全新馬鞍包擁有金屬細節皮革鍊帶裝飾和異材質拼接特色，圓弧狀的外觀和恰到好處的容量非常實用又典雅。孫芸芸用黑色馬鞍包搭配長罩衫與丸子頭，流露瀟灑率性的優雅感。而換上更青春活力的衛衣與短褲，孫芸芸也改拎香奈兒黑色大型肩背包，包包上低調的展現品牌經典元素像是菱格紋、金色Logo拉鍊等，還配上兩種肩背帶，也是超好裝又永遠不會過時的款式。

孫芸芸以香奈兒黑色大型肩背包配率性穿搭，包包上低調的展現品牌經典元素像是菱格紋、...
孫芸芸以香奈兒黑色大型肩背包配率性穿搭，包包上低調的展現品牌經典元素像是菱格紋、金色Logo拉鍊等。圖／摘自IG
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孫芸芸以香奈兒黑色大型肩背包配率性穿搭，包包上低調的展現品牌經典元素像是菱格紋、...
孫芸芸以香奈兒黑色大型肩背包配率性穿搭，包包上低調的展現品牌經典元素像是菱格紋、金色Logo拉鍊等。圖／摘自IG
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Padded Casette黑色牛皮肩背包。圖／Bottega Veneta提供
Padded Casette黑色牛皮肩背包。圖／Bottega Veneta提供
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TODS 黑色金屬飾釦異材質拼接馬鞍包，56,100元。圖／迪生提供
TODS 黑色金屬飾釦異材質拼接馬鞍包，56,100元。圖／迪生提供
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孫芸芸用TODS黑色馬鞍包搭配長罩衫與丸子頭，流露瀟灑率性的優雅感。圖／摘自IG
孫芸芸用TODS黑色馬鞍包搭配長罩衫與丸子頭，流露瀟灑率性的優雅感。圖／摘自IG
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Padded Casette包備受時尚達人喜愛，是時裝周街拍寵兒。圖／Botte...
Padded Casette包備受時尚達人喜愛，是時裝周街拍寵兒。圖／Bottega Veneta提供
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孫芸芸用TODS黑色馬鞍包搭配長罩衫與丸子頭，流露瀟灑率性的優雅感。圖／摘自IG
孫芸芸用TODS黑色馬鞍包搭配長罩衫與丸子頭，流露瀟灑率性的優雅感。圖／摘自IG
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孫芸芸拿的Bottega Veneta Padded Cassette包黑色款是...
孫芸芸拿的Bottega Veneta Padded Cassette包黑色款是非常熱賣的色系，另外還有嬰兒藍、石灰白等等顏色。圖／摘自IG
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