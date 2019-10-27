大同心生活特展新品智慧升級 展場消費抽洗脫烘洗衣機

2019-10-27 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



週末還沒想好要去哪？現在趕快出發，「2019大同心生活特展」現正於華山1914文化創意產業園區，時間至下午6點，現場不只有滿滿家電新品可以現場體驗，還有主廚示範澎湃宴客菜，以及闖關、抽獎活動，現場消費單張發票不限金額，還可扭蛋抽獎，最大獎大同變頻滾筒洗脫烘洗衣機乙台。如果趕不上今天活動也沒關係，即日起至11月7日止，不限通路購買大同商品單張發票滿千，即可上活動官網登錄發票號碼、填寫個人資料，就有機會抽中萬元旅遊金及冰箱、液晶、洗衣機等大獎。

從民國38年第一台大同電扇、民國49年第一顆大同電鍋開始，就陪著台灣消費者到現在的大同，近年也全力發展智慧物聯家電，近期更整合國內外5大聲控平台，包括：Google助理、蘋果Siri、Amazon Alexa、中華電信i寶貝、遠傳愛講，正式宣告大同智慧家電邁入聲控化。未來不論透過Google Nest mini、HomePod，或是國內電信業者所開發之智慧音箱，皆能對大同智慧家電進行聲控操作，支援度最高，讓「出一張嘴」控制家電成為日常。另外，大同智慧家電也具備無線遠端控制、節能總管家、排程管理、個人化情境模式、智慧烹飪、智慧服務、智慧診斷、智慧助理等功能，方便管理之外甚至能主動提出服務。

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