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徐國勇：台灣已準備好 陳同佳今晚來都可以

推文語帶玄虛 川普今晚9時發布「重大聲明」

大同心生活特展新品智慧升級 展場消費抽洗脫烘洗衣機

2019-10-27 12:15聯合報 記者黃筱晴／即時報導

週末還沒想好要去哪？現在趕快出發，「2019大同心生活特展」現正於華山1914文化創意產業園區，時間至下午6點，現場不只有滿滿家電新品可以現場體驗，還有主廚示範澎湃宴客菜，以及闖關、抽獎活動，現場消費單張發票不限金額，還可扭蛋抽獎，最大獎大同變頻滾筒洗脫烘洗衣機乙台。如果趕不上今天活動也沒關係，即日起至11月7日止，不限通路購買大同商品單張發票滿千，即可上活動官網登錄發票號碼、填寫個人資料，就有機會抽中萬元旅遊金及冰箱、液晶、洗衣機等大獎。

從民國38年第一台大同電扇、民國49年第一顆大同電鍋開始，就陪著台灣消費者到現在的大同，近年也全力發展智慧物聯家電，近期更整合國內外5大聲控平台，包括：Google助理、蘋果Siri、Amazon Alexa、中華電信i寶貝、遠傳愛講，正式宣告大同智慧家電邁入聲控化。未來不論透過Google Nest mini、HomePod，或是國內電信業者所開發之智慧音箱，皆能對大同智慧家電進行聲控操作，支援度最高，讓「出一張嘴」控制家電成為日常。另外，大同智慧家電也具備無線遠端控制、節能總管家、排程管理、個人化情境模式、智慧烹飪、智慧服務、智慧診斷、智慧助理等功能，方便管理之外甚至能主動提出服務。

現場展出的新品品項也相當豐富多元，包括節能效率提升30%的創新並聯式氣(水)冷冰水主機、四效合一淨化升級空調、環保節能冰箱、洗衣機、具備BLF清淨低藍光技術的4K液晶顯示器、潔淨全室空氣的雙流新風機、復古造型碳素型電暖器，以及各式小家電，走一趟滿足全家人各種生活家電需求。

大同碳素型電暖器擁有日式復古提燈造型，雙加熱管，大廣角、遠紅外線設計可快速暖房。...
大同碳素型電暖器擁有日式復古提燈造型，雙加熱管，大廣角、遠紅外線設計可快速暖房。圖／大同提供
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全新推出大同百年電鍋擁有珍珠白時尚外型，增加符合台式料理需求的微火細燉功能。圖／...
全新推出大同百年電鍋擁有珍珠白時尚外型，增加符合台式料理需求的微火細燉功能。圖／大同提供
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2019大同心生活特展特別於華山戶外木棧道設置大同電鍋造型鍋緣子供民眾合影留念。...
2019大同心生活特展特別於華山戶外木棧道設置大同電鍋造型鍋緣子供民眾合影留念。圖／大同提供
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2019大同心生活特展於華山1914文化創意產業園區展出全系列新品。記者黃筱晴／...
2019大同心生活特展於華山1914文化創意產業園區展出全系列新品。記者黃筱晴／攝影
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大同整合國內外5大聲控平台，正式宣告大同智慧家電邁入聲控化。圖／大同提供
大同整合國內外5大聲控平台，正式宣告大同智慧家電邁入聲控化。圖／大同提供
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