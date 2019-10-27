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高市第6選區是屠殺者殺人魔居地？ 吳佩蓉批陳柏惟失言

黑肉底曬不到太陽 易缺維生素D？

2019-10-27 07:22聯合報 記者羅真／台北即時報導

維生素Ｄ對人體而言是重要的營養素，不過網傳皮膚黝黑的人相對不容易經由曬太陽合成維生素Ｄ，導致缺乏。中華美容暨健髮教育學會理事長、開業皮膚科醫師趙昭明表示，理論上皮膚黝黑的人對紫外線敏感度較低、吸收紫外線的量較少，但是還沒有足夠證據證實會單單因此導致維生素Ｄ不足；維生素Ｄ不足還是比較常與缺乏日曬、缺乏飲食補充有關。

趙昭明表示，人體皮膚可概分為五層，包括角質層、透明層、顆粒層、棘狀層、基底層，在基底層有黑色素細胞，黑色素細胞會將黑色素小體向上送往角質細胞，隨後小體逐漸分解、釋出黑色素，就使皮膚看起來變黑了。

皮膚天生黑或天生白的人，身上的黑色素小體數量都差不多，但「黑肉底」的黑色素小體尺寸較大顆且分布得較散，就像在白紙上將相同數量黑點畫得較大、較散，遠看就顯得膚色較暗沉。

也由於黑色素小體較大顆且分布較散，因此能吸收紫外線的面積就較大、較能保護細胞避免曬傷，但同時可能使得紫外線進到人體、合成維生素Ｄ的效率相對較差。不過，理論雖如此，目前卻沒有足夠證據證實會因此導致「黑肉底」容易缺乏維生素Ｄ。

其實，國人維生素Ｄ不足的情形很普遍，一般建議每天選在非正中午時段（例如下午4到6時）接觸陽光15分鐘左右，以助體內合成維生素Ｄ；飲食上則可多攝取富含維生素Ｄ的食物，像是菇類、黑木耳、富含油脂的魚類、瘦肉、奶製品等。

紫外線皮膚科
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