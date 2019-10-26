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要去日本賞紅葉看過來 今年最佳賞楓時間表在這裡

2019-10-26 22:06聯合報 記者陳智華╱即時報導

秋意漸濃，不少民眾喜歡到日本賞紅葉，跟隨楓紅的腳步，拍下最美的畫面。

JR東日本指出，根據種類不同，紅葉時期，樹葉一般會變成紅色、黃色或是褐色。每年9月中旬開始，日本紅葉從最北部的北海道開始，大約經過50天逐漸南下到日本列島的南端，出現紅葉後約20到25天左右是最佳觀賞時期(見頃)。不過，受氣候影響，有時提早，有時比較晚，情況不一。

東北已有部分地區有紅葉可賞了，日本朝日新聞中文網最近報導，青森縣內紅葉季節到來。十和田市的奧入瀨溪流，樹木的葉子等也紛紛轉變色彩，觀光客紛紛享受染上了紅黃色彩的樹木，以及豐富多變的河流等溪流之美。

位在黑石市的中野紅葉山，山中的紅葉顏色開始轉變，到了夜間被點上燈光的紅色及橘色紅葉，正浮現在了夜空之中。點燈活動將持續至11月4日為止。

在八甲田山連峰的酸湯溫泉周邊，觀光客則是可以享受到由山毛櫸的黃色與合花楸的紅色點綴而成的繽紛景致。

至於什麼時間是最本最佳賞楓時期?日本氣象協會最近發表2019賞紅葉最佳時間，預估今年全國各地最佳賞楓時間(紅葉見頃)比往年要遲，主要是因為今年秋天平均氣溫比往年高。

北海道約是10月中下旬，包括札幌、旭川預測10月下旬是最佳賞紅葉時間，跟往年差不多；但帶廣、室蘭及函館就可能比往年晚。

東北最佳賞紅葉時間預估是11月中下旬，預估多數地區會比往年晚。

東日本方面，包括東京、長野及橫濱等關東甲信地區，預測會比往年要遲，以往11月下旬是東京紅葉最漂亮時期，今年恐延到12月上旬；長野也可能從往年11月上旬延到中旬。

名古屋等中部地區也會比較晚，原本11月下旬就是賞紅葉最佳時期，今年恐延到12月上旬。

西日本包括大阪京都等地區則預估跟往年差不多，大阪、京都和神戶都是12月上旬；往年11月中旬就是最佳賞紅葉期的奈良，今年恐延到11月下旬。

至於廣島、岡山及高松等地，預測也會比較晚一點，約在11月下旬到12月上旬。九州的福岡預測為11月下旬，跟往年差不多，但南部的鹿兒島及宮崎會比較晚，要到12月中旬。

日本紅葉有多種不同顏色。記者陳智華╱攝影
日本紅葉有多種不同顏色。記者陳智華╱攝影
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每年秋冬，不少民眾到日本賞紅葉。記者陳智華╱攝影
每年秋冬，不少民眾到日本賞紅葉。記者陳智華╱攝影
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今年日本最佳賞楓時期預測。圖╱取自日本氣象協會
今年日本最佳賞楓時期預測。圖╱取自日本氣象協會
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往年11月中旬就是奈良最佳賞紅葉的時間，今年恐延到11月下旬。記者陳智華╱攝影
往年11月中旬就是奈良最佳賞紅葉的時間，今年恐延到11月下旬。記者陳智華╱攝影
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