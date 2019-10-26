好市多召回發霉牛肉米漢堡 網怒：吃光了怎麼辦？

2019-10-26 19:53 聯合報 消費中心／即時報導



好市多（Costco）販售的洋蔥牛肉米漢堡驚爆發霉，好市多於10月23日在官網發布商品召回訊息，指出「因物流作業疏失，導致部分商品有發霉的情況產生」，呼籲10月17日至10月21日於好市多購買喜生食品洋蔥牛肉米漢堡的消費者可辦理退貨，並針對購買者發出紙本通知信，但此舉讓許多網友抱怨「已經吃完了要怎麼辦」、「為何不直接打電話通知」！

臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」有不少網友發現好市多販售的洋蔥牛肉米漢堡包裝或商品出現霉斑，也有許多人看到分享文才趕緊去檢查，在不知情的狀況下已經被吃下肚的更讓人心驚，還有人是在特價的時候買的，質疑「是因為商品有問題才特價嗎？」

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好市多發布的商品召回訊息聲明「為確保好市多會員的權益，目前已經將所有批號的商品全數下架並進行回收」。至於好市多在10月21日得知消費者買到發霉的洋蔥牛肉米漢堡、10月23日才公告召回，部分網友怒罵「動作太慢」。

由於在好市多購物必須依會員卡結帳、有購買紀錄，根據好市多客服人員指出，收到召回信的消費者可本人攜帶會員卡、商品至鄰近賣場辦理退貨，不論未吃或已吃的剩餘商品，都依照當初購買金額全額退費，已經吃光的話需要本人帶會員卡、紙本召回信辦理；萬一已經吃完又沒收到召回信，需要本人電洽客服提供會員資訊，再看如何辦理退貨。