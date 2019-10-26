親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

3大惡習讓執拗的他罹腸癌 棋聖：遠離癌症，以我為戒

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

板橋人也吃得到Miopane、成真咖啡了 環球新北首店連發

2019-10-26 17:58聯合報 記者江佩君／即時報導

車站型商場的龐大人流量，成為餐飲品牌競逐之地。近期引進不少新北首店的環球購物中心板橋車站，又多了「Miopane」、「Come True Coffee成真咖啡」兩家新北首店接力登場。

以爆餡貝果受歡迎的「Miopane」進駐環球購物中心板橋車站B1，首度插旗新北市，明星招牌為月銷萬顆銷售第一名的藍莓起士貝果。此外現場共有超過30種的貝果、吐司、軟法麵包及酥脆可頌。因應通勤族需求，同時更從早上7點開始營業提供早餐，除了貝果，還有賣咖啡。10月28日前單筆消費滿400元，送限量鹽可頌奶油捲一個。

「Come True Coffee成真咖啡」新北首店也即將於11月1日在板橋車站2樓開幕，因應冬季推出療癒小姐姐系列，更有板橋獨家甜點「草莓圓舞曲舒芙蕾」、「草莓可可拉丁創意咖啡」。

慶祝開幕，11月1日至7日每日前10名點草莓圓舞曲舒芙蕾，送草莓可可拉丁創意咖啡一杯；11月1日至30日點草莓甜釀組合(草莓圓舞曲舒芙蕾+草莓可可拉丁創意咖啡)，送限量草莓可可拉丁創意咖啡一杯(限下次使用，12月15日前使用) 。

以貝果受歡迎的Miopane，進駐環球購物中心板橋車站B1，首度插旗新北市。圖／...
以貝果受歡迎的Miopane，進駐環球購物中心板橋車站B1，首度插旗新北市。圖／環球購物中心提供
分享
Come True Coffee成真咖啡，新北首店進駐板橋車站，推獨家甜點。圖／...
Come True Coffee成真咖啡，新北首店進駐板橋車站，推獨家甜點。圖／環球購物中心提供
分享
Miopane板橋車站店，現場共有超過30種的貝果、吐司、軟法麵包、可頌，並從早...
Miopane板橋車站店，現場共有超過30種的貝果、吐司、軟法麵包、可頌，並從早上7點開始營業提供早餐。圖／環球購物中心提供
分享
Miopane推出板橋車站首賣「擂茶碳焙花生奶酥餅乾貝果」，75元。圖／環球購物...
Miopane推出板橋車站首賣「擂茶碳焙花生奶酥餅乾貝果」，75元。圖／環球購物中心提供
分享

咖啡
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

全球唯一「卡哇伊房」 限時開放3天 10月29日開搶

2019-10-26 14:27

BURBERRY彈跳小鹿線上遊戲 穿新款羽絨衣衝月球

2019-10-26 17:41

一盤多用！巴黎萊雅、Visee、KAIBEAUTY眼彩盤超美快收

2019-10-26 15:33

裝點浴室 看出你的好品味

2019-10-26 13:15

威爾史密斯來台住這裡！迎賓甜點竟是「機關槍」巧克力

2019-10-26 11:11

同志遊行日帶動「彩虹旅遊」熱！68國超過2.1萬人訂房

2019-10-26 11:08

溫昇豪、王麗雅穿夏姿在巴黎街拍 俏皮歡樂簡直偶像劇

2019-10-26 10:35

夢幻雞翅必吃！名古屋「世界的山將」2店新增6款便當

2019-10-26 00:03

江詩丹頓、MB & F、OMEGA進軍二手市場 官方認證 不怕買到仿品

2019-10-25 22:48

行李箱、小沙發超萌！康是美再推「卡娜赫拉的小動物」

2019-10-25 21:40

烤鰻魚、天丼還有烏龍麵！「三角守破離」消費現抵50元

2019-10-25 20:12

修杰楷花10幾萬先斬後奏 台中DELVAUX開幕自己買起來

2019-10-25 18:27

才開幕半年！新加坡「琥珀天丼」11月1日熄燈

2019-10-25 18:15

換上浴衣邊吃邊玩 史上最好玩好拍的日本展就在信義區

2019-10-25 17:51

餐廳推萬聖節活動 毛爸媽、寶貝、毛孩一同變裝搗蛋 嗨翻天！

2019-10-25 15:47

為何產品愈來愈不耐用？從百年前燈泡陰謀看穿購物騙局

2019-10-25 13:16

如果人生只剩七天 陳昇最想做這件事

2019-10-25 13:15

炎亞綸潮背MCM和MM6最新包款 許路兒的背殺技好強大

2019-10-25 11:48

同遊在即 看完台北同志公民20年展再來派對嗨

2019-10-25 10:36

全球最有價值百大品牌 LV坐穩奢侈品龍頭

2019-10-25 00:29

LG SIGNATURE ╳ Melody 時尚貴婦的─美學生活

2019-10-24 23:46

《2020紐約米其林指南》出爐 76餐廳摘星

2019-10-24 23:38

沙漏 複合 手拿小包，時髦上街

2019-10-24 23:34

看江戶古宅更輕鬆！名古屋巴士直達「妻籠宿、馬籠宿」

2019-10-24 21:42

搭小船賞兩岸楓紅＋聽漁夫唱歌！日本東北6處賞楓聖地

2019-10-24 20:45

萬聖節暗黑系正夯！3家美式餐廳推血手指、蜘蛛比恐怖

2019-10-24 20:25

采采食茶進軍手搖飲 招牌黃金糖變身氣泡飲

2019-10-24 20:14

萬聖節變裝愈玩愈瘋 百貨號召一起搞鬼遊行上街

2019-10-24 19:36

小資秋冬保養必看！無印良品、台隆手創館這幾款快入手

2019-10-24 19:25

只有HUBLOT能超越HUBLOT 打造史上第一只稀土複雜腕表

2019-10-24 18:44

出國上網不用錢！搭新航到新加坡供Wi-Fi免費用

2019-10-24 18:37

天母人玩起來！萬聖節後接力打卡新光三越「粉紅樂園」

2019-10-24 18:20

Jo Malone耶誕限定「玫瑰與星玉蘭」、倒數日曆快搶買

2019-10-24 17:59

香奈兒打造全新工坊總部「Le 19M」 連圍牆都是藝術品

2019-10-24 17:57

快時尚過萬聖節祭優惠 蝙蝠俠、吸血鬼都來啦！

2019-10-24 17:43

又一個時代眼淚！SWATCH集團和CK表說掰掰 表迷大呼「可惜」...

2019-10-24 16:58

8折吃到賺到！老乾杯「和牛拼盤」每人647元起

2019-10-24 16:55

就是本周末！台北同志大遊行 這些彩虹單品挺平權

2019-10-24 16:49

小S辣穿Max Mara泰迪熊大衣 現身微風信義熊熊快閃店

2019-10-24 16:45
看更多

熱門文章

台大婦產科名醫堅信「胎夢」 女嬰綺綺奇蹟重生

2019-10-25 22:08

影／今天路是我們的！同志遊行開走 彩虹塞爆忠孝東路

2019-10-26 14:04

影／同志大遊行 男男女女展現自我

2019-10-26 15:36

幸運兒是你？大樂透頭獎1億一人獨得 獎落彰化

2019-10-25 22:30

才開幕半年！新加坡「琥珀天丼」11月1日熄燈

2019-10-25 18:15

每日星座運勢／牡羊與異性特別有緣　事業特別順利

2019-10-26 00:00

新北環狀線／不需繞進北市 大坪林到板橋20分鐘

2019-10-25 23:14

同志大遊行今登場 蔡英文：讓爭議不見讓幸福來到

2019-10-26 11:25

新北環狀線第一期初勘 預計年底通車

2019-10-25 23:11

貧窮線再調高 北市每戶平均一人分配2.4萬為中低收入

2019-10-26 11:21

遊覽車例假日遊清境不再怕怕 公路總局同意假日放行

2019-10-25 15:24

10萬劑自費流感疫苗 民眾搶打

2019-10-25 23:46

環狀線降噪工程不需完成即可履勘 居民：降噪時好時壞

2019-10-25 20:57

光復香港、時代革命！港人勇武裝扮 現身台灣同志遊行

2019-10-26 15:45

台灣同志遊行午後登場 號召20萬人上街挺多元

2019-10-26 13:11

桃機地勤狂出包 桃園航勤肇事三次重罰30萬元

2019-10-25 20:08

醫師感動！推翻文獻的存活零機率 骨癌男孩自北醫畢業

2019-10-26 10:09

大樂透1億頭獎1注獨得 獎落彰化

2019-10-25 23:00

同志遊行將開始 Google map現彩虹

2019-10-26 11:38

以日本新幹線為鑒 鐵道學會：高鐵延伸將更依賴大都市

2019-10-26 11:01

出席中藥商後援會 蔡英文：中藥元素納入長照體系

2019-10-26 12:13

看見跨性別！台灣首場跨性別遊行 逾1200人參加

2019-10-25 20:23

夢幻雞翅必吃！名古屋「世界的山將」2店新增6款便當

2019-10-26 00:03

新北捷運環狀線預計年底通車 邀蔡總統見證

2019-10-25 22:18

【賞文迴響】王景新／淡然之味

2019-10-26 06:00

【生活見聞】庭院深深／美好接力

2019-10-26 06:00

【心情點滴】黃珠玉／咖啡屋內的搗灰

2019-10-26 06:00

今晨間低溫19度 北台灣雲多偶飄雨

2019-10-26 04:52

同志遊行日帶動「彩虹旅遊」熱！68國超過2.1萬人訂房

2019-10-26 11:08

賀陳旦：討論重大建設別用「平權、平等」道德字眼

2019-10-26 11:47

修杰楷花10幾萬先斬後奏 台中DELVAUX開幕自己買起來

2019-10-25 18:27

有肝癌訊號找不到？新科技「超音波對比劑」看見了

2019-10-26 09:02

烤鰻魚、天丼還有烏龍麵！「三角守破離」消費現抵50元

2019-10-25 20:12

台灣虎航2019年招考 客艙組員五千選五十

2019-10-26 10:26

1/6肝癌新增案例 靠射頻消融手術解決

2019-10-25 21:22

威爾史密斯來台住這裡！迎賓甜點竟是「機關槍」巧克力

2019-10-26 11:11

行李箱、小沙發超萌！康是美再推「卡娜赫拉的小動物」

2019-10-25 21:40

影／女力提重86公斤走50米 應試林鐵軌道養護員

2019-10-26 17:28

中南部金馬空品「橘色警戒」 慎防瞬間紅害

2019-10-26 04:51

輕忽腳底黑色素瘤 變腹股溝網球

2019-10-26 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top