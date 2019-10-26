板橋人也吃得到Miopane、成真咖啡了 環球新北首店連發
2019-10-26 17:58
聯合報 記者江佩君
／即時報導
車站型商場的龐大人流量，成為餐飲品牌競逐之地。近期引進不少新北首店的環球購物中心板橋車站，又多了「Miopane」、「Come True Coffee成真咖啡」兩家新北首店接力登場。
以爆餡貝果受歡迎的「Miopane」進駐環球購物中心板橋車站B1，首度插旗新北市，明星招牌為月銷萬顆銷售第一名的藍莓起士貝果。此外現場共有超過30種的貝果、吐司、軟法麵包及酥脆可頌。因應通勤族需求，同時更從早上7點開始營業提供早餐，除了貝果，還有賣咖啡。10月28日前單筆消費滿400元，送限量鹽可頌奶油捲一個。
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「Come True Coffee成真咖啡」新北首店也即將於11月1日在板橋車站2樓開幕，因應冬季推出療癒小姐姐系列，更有板橋獨家甜點「草莓圓舞曲舒芙蕾」、「草莓可可拉丁創意咖啡」。
慶祝開幕，11月1日至7日每日前10名點草莓圓舞曲舒芙蕾，送草莓可可拉丁創意咖啡一杯；11月1日至30日點草莓甜釀組合(草莓圓舞曲舒芙蕾+草莓可可拉丁創意咖啡)，送限量草莓可可拉丁創意咖啡一杯(限下次使用，12月15日前使用) 。
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