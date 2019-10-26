BURBERRY彈跳小鹿線上遊戲 穿新款羽絨衣衝月球

2019-10-26 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



台灣人熱愛穿保暖、便利羽絨衣的程度，常成為網友的談資，精品品牌 BURBERRY 近期推出全新的炫彩羽絨衣，由創意總監Riccardo Tisci運用TB logo字打造的外型相當奪目，品牌並且為了首波羽絨服裝上市，首度在全球推出「彈跳小鹿（B Bounce）」線上遊戲。

經典羽絨外衣系列，包括羽絨外套、背心和披肩，以向品牌創辦人Thomas Burberry致敬的TB logo 花押字元素，打造森林綠、精鋼灰、馬勒棕等多款顏色選擇的男女裝系列。TB花押字在2018年8月首度問世，是創意總監Riccardo Tisci和英國平面暨唱片封套設計師彼德薩維爾（Peter Saville ）所共同創作的品牌標誌，結合英倫風與街頭文化，廣泛運用在BURBERRY每季度的系列中。

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為了將品牌形象擴及年輕族群，並且為全新的羽絨系列推波助瀾，BURBERRY推出首款全球線上遊戲「彈跳小鹿（B Bounce）」，在Burberry.com帶來全新遊戲體驗，台灣官網首頁即可點入遊戲，虛擬小鹿玩偶穿上全新的花押字印花羽絨特選系列，沿途蒐集BURBERRY的金色TB Logo標誌，用來獲取額外的速度動力，進行一場奔月旅行。