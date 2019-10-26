金澤馬拉松明開跑 天氣職人:中午前恐下雨濕涼
2019-10-26 16:35
聯合報 記者陳智華
╱即時報導
日本金澤馬拉松明天開跑，要去參加的民眾要注意。天氣職人吳聖宇稍早在臉書指出，明天(27日)金澤中午之前有下雨的機會，溫度大約14-17度，較為濕涼，下午之後天氣預估將逐漸好轉。
不好民眾喜歡跑馬拉松，有的人不只全台跑透透，更會趁著到國外各城市跑馬拉松時，順便旅遊。一邊跑、一邊玩，相當開心。
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金澤有小京都之稱，包括21世紀美術館、兼六園、茶屋街等都是名勝景點，至於金澤車站曾獲美國旅遊雜誌評選為世界最美車站之一，也是拍照打卡勝地。
金澤馬拉松明天舉行，主辦單位指出，馬拉松上午8點40分開始到下午3點40分結束，為全程馬拉松（42.195㎞），以金澤市廣坂街（SHIINOKI迎賓館）為起點，石川縣西部綠地公園田徑競技場為終點，賽道將金澤車站、兼六園及茶屋街等景點一網打盡，雨天將照常舉行。
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