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一盤多用！巴黎萊雅、Visee、KAIBEAUTY眼彩盤超美快收

2019-10-26 15:33聯合報 記者陳立儀／即時報導

在最新一季的巴黎時裝周伸展台，可看出煙燻眼妝的回歸，除了大地色系之外，再加上粉嫩色調的暈染堆疊，打造柔和的粉煙燻眼妝，更把眼周當做畫布塗鴉，詮釋出靈動趣味的創意妝容。巴黎萊雅、Visee、KAIBEAUTY均推出結合多款色調的秋冬系眼彩盤，讓彩妝控自由玩轉隨心搭配，玩出自己的時尚。

高CP值的巴黎萊雅多彩多汁櫻桃眼彩盤，嚴選大地色及粉嫩、粉橘色系等16款鮮嫩柔和美色，並包含霧面、緞光、珠光等3種半濕奶霜質地，兼具延展力及發色力，容易上色暈染堆疊，不論是百搭大地妝、鮮嫩粉橘妝、個性櫻桃妝都能一盤搞定，售價790元，於康是美、momo購物網限定販售。

每年秋冬必Buy的Visee限定8色眼影盒今年將推出第3彈「摩登大理石眼彩盤」，以時尚大理石紋路的包裝設計，8色眼彩盤搭配具有立體感的莫蘭迪系裸色調或重點色，可自由組合變幻出不同印象的深邃眼眸，其中「BR－1榛果玫瑰」是俐落迷人的紅棕色系，主打色「BR－2焦糖橙果」是性感的黃棕色系，11月16日限量上市，售價600元。

全新上市的KAIBEAUTY EYECON藝想調色眼彩盤由彩妝師張景凱精心調配，以火星為靈感，匯集象徵沙丘地貌的霧面裸膚色、象牙色、緞光古銅色、深棕色，象徵火星熔岩與紅色大氣層的珊瑚色、紅寶石色、磚紅棕色，以及火星塵暴揚起時引發的絕美粉鑽香檳色、鑽光流沙金色，9款色調搭配絲緞、柔霧、星砂、鑽石等4種質地，可恣意駕馭各式眼妝，售價980元。

巴黎萊雅多彩多汁櫻桃眼彩盤，售價790元，康是美、momo購物網限定販售。圖／巴...
巴黎萊雅多彩多汁櫻桃眼彩盤，售價790元，康是美、momo購物網限定販售。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅多彩多汁櫻桃眼彩盤嚴選16款鮮嫩柔和美色，可打造多款迷人眼妝。圖／巴黎萊...
巴黎萊雅多彩多汁櫻桃眼彩盤嚴選16款鮮嫩柔和美色，可打造多款迷人眼妝。圖／巴黎萊雅提供
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KAIBEAUTY EYECON藝想調色眼彩盤＃火星，售價980元。圖／KAIB...
KAIBEAUTY EYECON藝想調色眼彩盤＃火星，售價980元。圖／KAIBEAUTY提供
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Visee摩登大理石眼彩盤，售價600元，共兩款，11月16日限量上市。圖／Vi...
Visee摩登大理石眼彩盤，售價600元，共兩款，11月16日限量上市。圖／Visee提供
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KAIBEAUTY EYECON藝想調色眼彩盤＃火星，售價980元。圖／KAIB...
KAIBEAUTY EYECON藝想調色眼彩盤＃火星，售價980元。圖／KAIBEAUTY提供
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巴黎萊雅多彩多汁櫻桃眼彩盤嚴選16款鮮嫩柔和美色，可打造多款迷人眼妝。圖／巴黎萊...
巴黎萊雅多彩多汁櫻桃眼彩盤嚴選16款鮮嫩柔和美色，可打造多款迷人眼妝。圖／巴黎萊雅提供
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KAIBEAUTY EYECON藝想調色眼彩盤＃火星以9款色調搭配絲緞、柔霧、星...
KAIBEAUTY EYECON藝想調色眼彩盤＃火星以9款色調搭配絲緞、柔霧、星砂、鑽石等4種質地，可恣意駕馭各式眼妝。圖／KAIBEAUTY提供
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