一盤多用！巴黎萊雅、Visee、KAIBEAUTY眼彩盤超美快收

2019-10-26 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



在最新一季的巴黎時裝周伸展台，可看出煙燻眼妝的回歸，除了大地色系之外，再加上粉嫩色調的暈染堆疊，打造柔和的粉煙燻眼妝，更把眼周當做畫布塗鴉，詮釋出靈動趣味的創意妝容。巴黎萊雅、Visee、KAIBEAUTY均推出結合多款色調的秋冬系眼彩盤，讓彩妝控自由玩轉隨心搭配，玩出自己的時尚。

高CP值的巴黎萊雅多彩多汁櫻桃眼彩盤，嚴選大地色及粉嫩、粉橘色系等16款鮮嫩柔和美色，並包含霧面、緞光、珠光等3種半濕奶霜質地，兼具延展力及發色力，容易上色暈染堆疊，不論是百搭大地妝、鮮嫩粉橘妝、個性櫻桃妝都能一盤搞定，售價790元，於康是美、momo購物網限定販售。

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每年秋冬必Buy的Visee限定8色眼影盒今年將推出第3彈「摩登大理石眼彩盤」，以時尚大理石紋路的包裝設計，8色眼彩盤搭配具有立體感的莫蘭迪系裸色調或重點色，可自由組合變幻出不同印象的深邃眼眸，其中「BR－1榛果玫瑰」是俐落迷人的紅棕色系，主打色「BR－2焦糖橙果」是性感的黃棕色系，11月16日限量上市，售價600元。