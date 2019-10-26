親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

交換學生1年費用 韓國瑜：挪前瞻經費500億 不夠政府補

星宇首架飛機正式交機 張國煒28日親駕返台

酒鬼看過來！假鬼假怪請你喝生啤 還有萬聖節限量酒

2019-10-26 14:53聯合報 記者羅建怡／即時報導

萬聖節來了，酒商、餐廳都以「酒」為主角，讓今年萬聖節增添微醺滋味；除了免費喝酒，還有專屬酒款上市，邀請民眾一起鬼裡鬼氣過鬼節。

今年格蘭路思推出一款13年單一麥芽威士忌，主打「2019年萬聖節限量版」。萬聖節曾風行於蘇格蘭，那時人們會特意裝扮來嚇阻鄰居家中的邪靈，現在流行的萬聖節派對遊戲「咬蘋果」 (apple bobbing)」就是沿襲自蘇格蘭古老傳統「dookin」。

「13」在某些文化中是個不祥的數字，但對格蘭路思而言，「13」是個開啟充滿神祕氛圍橡木桶的完美年份，這一次更添加了一點科技感。格蘭路思2019年萬聖節限定版威士忌，採用一種新的數位方式，讓萬聖節的神秘重新回歸古老的蘇格蘭傳統，透過酒瓶上的NFC技術，可以連接到品牌隱藏網頁和獨家影片。全球限量5,000瓶，台灣限量360瓶，於格蘭路思特約菸酒專賣店、微風超市販售，建議零售價為台幣2,500元。

BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳店內已是萬聖節氛圍，即日起至10月31日推出系列以南瓜為主題的期間限定餐點，從沙拉 「南瓜森林派對」、湯品「詭譎沼澤濃湯」、主食「小鬼墓穴樂園」、甜點「女巫失手的 魔法杯」到飲品一應俱全。柏克金燒肉屋也同步推出限定甜點「森林裡的邪惡蟲蟲」以及與柏克金啤酒餐廳相同的南瓜飲品系列。此外，期間到柏克金啤酒餐廳松仁店、南京店用餐，做鬼臉拍照打卡或是身著萬聖節搞怪裝扮，即可獲得限量300ml的啤酒兌換券乙張。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

萬聖節限定的格蘭路思13年單一麥芽威士忌。圖／台灣愛丁頓提供【未成年請勿...
萬聖節限定的格蘭路思13年單一麥芽威士忌。圖／台灣愛丁頓提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
分享
BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳今年萬聖節以「南瓜」為主軸，推...
BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳今年萬聖節以「南瓜」為主軸，推出期間限定餐點。圖／金車提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
分享

萬聖節蘇格蘭甜點
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

全球唯一「卡哇伊房」 限時開放3天 10月29日開搶

2019-10-26 14:27

威爾史密斯來台住這裡！迎賓甜點竟是「機關槍」巧克力

2019-10-26 11:11

同志遊行日帶動「彩虹旅遊」熱！68國超過2.1萬人訂房

2019-10-26 11:08

溫昇豪、王麗雅穿夏姿在巴黎街拍 俏皮歡樂簡直偶像劇

2019-10-26 10:35

夢幻雞翅必吃！名古屋「世界的山將」2店新增6款便當

2019-10-26 00:03

江詩丹頓、MB & F、OMEGA進軍二手市場 官方認證 不怕買到仿品

2019-10-25 22:48

行李箱、小沙發超萌！康是美再推「卡娜赫拉的小動物」

2019-10-25 21:40

烤鰻魚、天丼還有烏龍麵！「三角守破離」消費現抵50元

2019-10-25 20:12

修杰楷花10幾萬先斬後奏 台中DELVAUX開幕自己買起來

2019-10-25 18:27

才開幕半年！新加坡「琥珀天丼」11月1日熄燈

2019-10-25 18:15

換上浴衣邊吃邊玩 史上最好玩好拍的日本展就在信義區

2019-10-25 17:51

餐廳推萬聖節活動 毛爸媽、寶貝、毛孩一同變裝搗蛋 嗨翻天！

2019-10-25 15:47

為何產品愈來愈不耐用？從百年前燈泡陰謀看穿購物騙局

2019-10-25 13:16

如果人生只剩七天 陳昇最想做這件事

2019-10-25 13:15

炎亞綸潮背MCM和MM6最新包款 許路兒的背殺技好強大

2019-10-25 11:48

同遊在即 看完台北同志公民20年展再來派對嗨

2019-10-25 10:36

全球最有價值百大品牌 LV坐穩奢侈品龍頭

2019-10-25 00:29

LG SIGNATURE ╳ Melody 時尚貴婦的─美學生活

2019-10-24 23:46

《2020紐約米其林指南》出爐 76餐廳摘星

2019-10-24 23:38

沙漏 複合 手拿小包，時髦上街

2019-10-24 23:34

看江戶古宅更輕鬆！名古屋巴士直達「妻籠宿、馬籠宿」

2019-10-24 21:42

搭小船賞兩岸楓紅＋聽漁夫唱歌！日本東北6處賞楓聖地

2019-10-24 20:45

萬聖節暗黑系正夯！3家美式餐廳推血手指、蜘蛛比恐怖

2019-10-24 20:25

采采食茶進軍手搖飲 招牌黃金糖變身氣泡飲

2019-10-24 20:14

萬聖節變裝愈玩愈瘋 百貨號召一起搞鬼遊行上街

2019-10-24 19:36

小資秋冬保養必看！無印良品、台隆手創館這幾款快入手

2019-10-24 19:25

只有HUBLOT能超越HUBLOT 打造史上第一只稀土複雜腕表

2019-10-24 18:44

出國上網不用錢！搭新航到新加坡供Wi-Fi免費用

2019-10-24 18:37

天母人玩起來！萬聖節後接力打卡新光三越「粉紅樂園」

2019-10-24 18:20

Jo Malone耶誕限定「玫瑰與星玉蘭」、倒數日曆快搶買

2019-10-24 17:59

香奈兒打造全新工坊總部「Le 19M」 連圍牆都是藝術品

2019-10-24 17:57

快時尚過萬聖節祭優惠 蝙蝠俠、吸血鬼都來啦！

2019-10-24 17:43

又一個時代眼淚！SWATCH集團和CK表說掰掰 表迷大呼「可惜」...

2019-10-24 16:58

8折吃到賺到！老乾杯「和牛拼盤」每人647元起

2019-10-24 16:55

就是本周末！台北同志大遊行 這些彩虹單品挺平權

2019-10-24 16:49

小S辣穿Max Mara泰迪熊大衣 現身微風信義熊熊快閃店

2019-10-24 16:45

1700元vs.170元口紅差在哪？Angelababy一秒識破靠這招

2019-10-24 16:25

連俞涵MIDO彩石腕表初體驗 秒呼「這就是我的菜」

2019-10-24 16:17

HOLA「小熊維尼」居家好物萌翻！掛曆、漢堡和室椅必收

2019-10-24 16:06
看更多

熱門文章

台大婦產科名醫堅信「胎夢」 女嬰綺綺奇蹟重生

2019-10-25 22:08

月薪12萬超想走人？ 他爆幕後真相：心會累

2019-10-25 16:22

遊覽車例假日遊清境不再怕怕 公路總局同意假日放行

2019-10-25 15:24

才開幕半年！新加坡「琥珀天丼」11月1日熄燈

2019-10-25 18:15

幸運兒是你？大樂透頭獎1億一人獨得 獎落彰化

2019-10-25 22:30

血汗哥年收400萬嘆不想當老闆 網友揭身分驚呆

2019-10-25 17:55

每日星座運勢／牡羊與異性特別有緣　事業特別順利

2019-10-26 00:00

吃小米粥就是要加這個 網友：不加它我不吃

2019-10-25 16:59

新北環狀線／不需繞進北市 大坪林到板橋20分鐘

2019-10-25 23:14

新北環狀線第一期初勘 預計年底通車

2019-10-25 23:11

同志大遊行今登場 蔡英文：讓爭議不見讓幸福來到

2019-10-26 11:25

貧窮線再調高 北市每戶平均一人分配2.4萬為中低收入

2019-10-26 11:21

入秋首波鋒面再等等 下周二雨勢明顯高溫剩24度

2019-10-25 16:23

影／今天路是我們的！同志遊行開走 彩虹塞爆忠孝東路

2019-10-26 14:04

10萬劑自費流感疫苗 民眾搶打

2019-10-25 23:46

媽祖指示南方尋醫 婦女治癒頸脊椎宿疾

2019-10-25 15:55

環狀線降噪工程不需完成即可履勘 居民：降噪時好時壞

2019-10-25 20:57

桃機地勤狂出包 桃園航勤肇事三次重罰30萬元

2019-10-25 20:08

換上浴衣邊吃邊玩 史上最好玩好拍的日本展就在信義區

2019-10-25 17:51

大樂透1億頭獎1注獨得 獎落彰化

2019-10-25 23:00

草莓無論中英文都叫「莓」事實上竟然是一場誤會？

2019-10-25 15:36

夢幻雞翅必吃！名古屋「世界的山將」2店新增6款便當

2019-10-26 00:03

以日本新幹線為鑒 鐵道學會：高鐵延伸將更依賴大都市

2019-10-26 11:01

醫師感動！推翻文獻的存活零機率 骨癌男孩自北醫畢業

2019-10-26 10:09

看見跨性別！台灣首場跨性別遊行 逾1200人參加

2019-10-25 20:23

新北捷運環狀線預計年底通車 邀蔡總統見證

2019-10-25 22:18

今晨間低溫19度 北台灣雲多偶飄雨

2019-10-26 04:52

【賞文迴響】王景新／淡然之味

2019-10-26 06:00

修杰楷花10幾萬先斬後奏 台中DELVAUX開幕自己買起來

2019-10-25 18:27

【生活見聞】庭院深深／美好接力

2019-10-26 06:00

【心情點滴】黃珠玉／咖啡屋內的搗灰

2019-10-26 06:00

有肝癌訊號找不到？新科技「超音波對比劑」看見了

2019-10-26 09:02

烤鰻魚、天丼還有烏龍麵！「三角守破離」消費現抵50元

2019-10-25 20:12

賀陳旦：討論重大建設別用「平權、平等」道德字眼

2019-10-26 11:47

首次公告第5類疾病 最快下月10罕病＋1疾病納病主法

2019-10-25 16:31

同志遊行將開始 Google map現彩虹

2019-10-26 11:38

1/6肝癌新增案例 靠射頻消融手術解決

2019-10-25 21:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top