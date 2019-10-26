酒鬼看過來！假鬼假怪請你喝生啤 還有萬聖節限量酒
2019-10-26 14:53
聯合報 記者羅建怡
／即時報導
萬聖節來了，酒商、餐廳都以「酒」為主角，讓今年萬聖節增添微醺滋味；除了免費喝酒，還有專屬酒款上市，邀請民眾一起鬼裡鬼氣過鬼節。
今年格蘭路思推出一款13年單一麥芽威士忌，主打「2019年萬聖節限量版」。萬聖節曾風行於蘇格蘭，那時人們會特意裝扮來嚇阻鄰居家中的邪靈，現在流行的萬聖節派對遊戲「咬蘋果」 (apple bobbing)」就是沿襲自蘇格蘭古老傳統「dookin」。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
「13」在某些文化中是個不祥的數字，但對格蘭路思而言，「13」是個開啟充滿神祕氛圍橡木桶的完美年份，這一次更添加了一點科技感。格蘭路思2019年萬聖節限定版威士忌，採用一種新的數位方式，讓萬聖節的神秘重新回歸古老的蘇格蘭傳統，透過酒瓶上的NFC技術，可以連接到品牌隱藏網頁和獨家影片。全球限量5,000瓶，台灣限量360瓶，於格蘭路思特約菸酒專賣店、微風超市販售，建議零售價為台幣2,500元。
BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳店內已是萬聖節氛圍，即日起至10月31日推出系列以南瓜為主題的期間限定餐點，從沙拉 「南瓜森林派對」、湯品「詭譎沼澤濃湯」、主食「小鬼墓穴樂園」、甜點「女巫失手的 魔法杯」到飲品一應俱全。柏克金燒肉屋也同步推出限定甜點「森林裡的邪惡蟲蟲」以及與柏克金啤酒餐廳相同的南瓜飲品系列。此外，期間到柏克金啤酒餐廳松仁店、南京店用餐，做鬼臉拍照打卡或是身著萬聖節搞怪裝扮，即可獲得限量300ml的啤酒兌換券乙張。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
留言