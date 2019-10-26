全球唯一「卡哇伊房」 限時開放3天 10月29日開搶

2019-10-26 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



全球線上訂房品牌Booking.com獨家推出衝擊視覺的「卡哇伊房─東京上癮」(Kawaii Room-Addicted to Tokyo)，與引領日本「卡哇伊」文化的先鋒人物Sebastian Masuda (增田賽巴斯汀)共同打造，僅限於11月13日到15日3天期間，開放3組旅客入住。對可愛、夢幻主題無法抗拒的旅人絕對不要錯過！

「卡哇伊房─東京上癮」的內部裝潢以日本傳統服飾「十二單」為靈感，包含12層不同的花色，客房藉由傳統日式與現代社會的主題碰撞，並透過「狂戀東京」的概念展現當今日本前衛的樣貌。挑高的客房內鋪著榻榻米，設有日式紙門和坐墊，飄著傳統的風味，四周則以令人驚豔的多種花色變化環繞顧客。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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Masuda以藝術手法傳達「熟悉卻陌生」的概念，除了日式花色，更採用動物的圖案以及「TOKYO」字母設計的圖示來妝點，營造強烈的視覺衝擊。其中，榻榻米上還以Masuda代表性的熊裝飾來設計，呈現如日式摺紙藝術般的不同花樣，正像東京潮流文化的縮影。這間特別打造的客房就位於MIMARU公寓式飯店東京赤坂店內。

特色小屋設計總監Sebastian Masuda表示，「卡哇伊」的根源來自日本人那些很棒的小習慣，讓日常生活平凡中見不凡。「雖然看起來可能有點超過，但我的目的就是要打造一間融合無數色彩和花樣的房間。」

成功預訂住宿的旅客將會收到一套「卡哇伊房─東京上癮」專屬的限定版浴衣，同時可在活動期間參觀頂樓的特別區域，飽覽Masuda經典的香菇造型作品。每天於營業時段參觀該區的前100名旅客也可免費獲得一條手拭巾。