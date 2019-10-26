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全球唯一「卡哇伊房」 限時開放3天 10月29日開搶

2019-10-26 14:27聯合報 記者羅建怡／即時報導

全球線上訂房品牌Booking.com獨家推出衝擊視覺的「卡哇伊房─東京上癮」(Kawaii Room-Addicted to Tokyo)，與引領日本「卡哇伊」文化的先鋒人物Sebastian Masuda (增田賽巴斯汀)共同打造，僅限於11月13日到15日3天期間，開放3組旅客入住。對可愛、夢幻主題無法抗拒的旅人絕對不要錯過！

「卡哇伊房─東京上癮」的內部裝潢以日本傳統服飾「十二單」為靈感，包含12層不同的花色，客房藉由傳統日式與現代社會的主題碰撞，並透過「狂戀東京」的概念展現當今日本前衛的樣貌。挑高的客房內鋪著榻榻米，設有日式紙門和坐墊，飄著傳統的風味，四周則以令人驚豔的多種花色變化環繞顧客。

Masuda以藝術手法傳達「熟悉卻陌生」的概念，除了日式花色，更採用動物的圖案以及「TOKYO」字母設計的圖示來妝點，營造強烈的視覺衝擊。其中，榻榻米上還以Masuda代表性的熊裝飾來設計，呈現如日式摺紙藝術般的不同花樣，正像東京潮流文化的縮影。這間特別打造的客房就位於MIMARU公寓式飯店東京赤坂店內。

特色小屋設計總監Sebastian Masuda表示，「卡哇伊」的根源來自日本人那些很棒的小習慣，讓日常生活平凡中見不凡。「雖然看起來可能有點超過，但我的目的就是要打造一間融合無數色彩和花樣的房間。」

成功預訂住宿的旅客將會收到一套「卡哇伊房─東京上癮」專屬的限定版浴衣，同時可在活動期間參觀頂樓的特別區域，飽覽Masuda經典的香菇造型作品。每天於營業時段參觀該區的前100名旅客也可免費獲得一條手拭巾。

如何預定：10月29日晚上台灣時間6點起可於Booking.com預定，受理訂單的原則以較早下訂者優先，每晚房價為2020日幣，象徵明年將在日本舉行的國際盛會。

入住「卡哇伊房─東京上癮」期間，可前往頂樓參觀特別區域，飽覽Masuda 經典的...
入住「卡哇伊房─東京上癮」期間，可前往頂樓參觀特別區域，飽覽Masuda 經典的香菇造型作品。圖／Booking.com提供
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知名藝術家Sebastian Masuda。圖／Booking.com提供
知名藝術家Sebastian Masuda。圖／Booking.com提供
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Booking‧com獨家推出的「卡哇伊房─東京上癮」以日本傳統服飾「十二單」為...
Booking‧com獨家推出的「卡哇伊房─東京上癮」以日本傳統服飾「十二單」為靈感，藉由傳統與現代的碰撞，展現當今日本前衛的樣貌。圖／Booking.com提供
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