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遭質疑數位化比率低 故宮：書畫器物逾85%

2019-10-26 11:15聯合報 記者何定照／台北即時報導

有媒體指故宮典藏數位化比率低，故宮今表示，截至108年9月30日止，故宮典藏總數為69萬8694件（冊），整體典藏數位化完成率約26.49%。其中「書畫類」1萬2798件，數位典藏完成率95%以上。「器物類」7萬3838件，數位典藏完成率85%。

至於媒體指數位化特低者，故宮表示是「圖書文獻類」61萬2058冊（約1200萬頁），數位典藏完成率18%。

故宮說明，故宮典藏數位化後免費上網公開，成為人民共享的公共財，歡迎各界使用。文物經過掃描或數位拍攝，以及基本資料建檔程序後，器物類和書畫類文物圖檔公開於器物典藏資料檢索系統、書畫典藏資料檢索系統，另提供高解析度圖檔於「故宮Open Data專區」，供民眾下載使用。圖書文獻類公開於院藏圖書文獻類資料庫，提供線上查詢使用。

故宮說，至於文物圖檔要運用於數位新媒體藝術展，則需由策展人構思策展，選定合適文物，結合運用AR、VR、沉浸式劇場等數位科技，對文物圖檔進行影音、影像處理、投影、互動設計等大量數位編修工作，才能打造出優質展覽，提供觀眾知性與感性兼具的藝術體驗。

故宮一直受關注。記者何定照/攝影
故宮一直受關注。記者何定照/攝影
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故宮文物劇場
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