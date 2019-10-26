威爾史密斯來台住這裡！迎賓甜點竟是「機關槍」巧克力

2019-10-26 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



國際好萊塢巨星威爾‧史密斯 (Will Smith)於10月18日偕同國際名導李安與美國知名電影監製傑瑞‧布洛克海默 (Jerry Bruckheimer)一同抵台為電影「雙子殺手 Gemini Man」宣傳，他們選擇入住的台北文華東方酒店做了許多貼心準備，包括迎賓甜點「機關槍」巧克力，還為導演李安準備了結合「導演椅」、「大聲公」和「場記板」等巧克力雕塑。

威爾‧史密斯此次下榻台北文華東方酒店的總統套房，114坪，是酒店內最大的套房。典雅奢華的獨特設計包括原創藝術品及客製化手工家飾，包括名家設計、大理石壁爐上的水晶吊燈藝術作品，豪華臥房內設有寬敞的化妝間及相連的衣帽間，大理石浴室內即可眺望市區天際景緻。

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酒店也在套房內準備許多貼心安排，像是酒店行政西點主廚Hin (任樂軒)發揮創意，以「雙子殺手」電影中威爾‧史密斯所飾演的頂尖殺手為靈感，巧手打造一把帥氣的「機關槍」巧克力以及巧克力雕花雕塑做為迎賓禮，另外，也別出心裁地製作了代表文華東方酒店的巨型摺扇卡片，並準備當季寶島水果總匯迎賓。

而台灣之光、國際名導李安此次則是入住酒店的行政尊榮套房，寬達40坪，承襲典雅時尚和極致奢華的品味。酒店也特別準備結合「導演椅」、「大聲公」和「場記板」等代表導演形象的巧克力雕塑迎賓。