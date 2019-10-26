溫昇豪、王麗雅穿夏姿在巴黎街拍 俏皮歡樂簡直偶像劇 2019-10-26 10:35
聯合報 記者
楊詩涵
／即時報導
日前在
發表2020春夏系列的 巴黎 ．陳 SHIATZY CHEN、隨即又在台北發表早春大秀， 夏姿 好友溫昇豪兩場都力挺出席，近期夏姿也釋出溫昇豪和同門好友王麗雅在巴黎拍攝的時裝大片，兩人好交情所拍出的俏皮畫面，簡直是偶像劇劇照。 品牌
甫奪金鐘最佳男配角獎的溫昇豪，和王麗雅在巴黎街頭拍照，散發花都的優閒與優雅氛圍，兩人在鏡頭前以玩樂的放鬆好心情，拍出一系列相當活潑的照片，兩人演繹以「鑲守」為題的2019秋冬季服裝。 溫昇豪身穿以圖騰構築視覺動感的男裝，活潑俐落，米白色絲質外套結合苗族文化所啟發的同色系（Tone in Tone）刺繡裝飾，領口、下襬和袖口的羅紋拼接，展現精緻細節；另一件黑色刺繡外套，則是以 機能面料結合苗族神話圖騰紋飾，運用品牌經典的立領剪裁呈現。
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王麗雅則是身穿多彩色澤燈芯絨立領短外套，搭配針織背心，下身著蕾絲長裙，展現秋冬季結合高彩刺繡、蕾絲和鉚釘等元素的設計。創意總監王陳彩霞將神秘且古老的苗族神話、圖騰等表徵作為2019秋冬「鑲守」主題，龍頭魚身、鳳凰、蝶母、九個太陽等生動圖樣都成為服裝細節，並以苗族背兒帶的意象，帶來綁縛線條或鋪棉異材質拼接，作為秋冬服裝的印記。
溫昇豪和王麗雅身穿夏姿2019秋冬季服裝，街拍宛如偶像劇劇照。圖／夏姿提供 分享 王麗雅身穿夏姿多彩色澤燈芯絨立領短外套搭配針織背心，在巴黎留影。圖／夏姿提供 分享 溫昇豪身穿黑色刺繡外套逛夏姿的巴黎蒙田店。圖／夏姿提供 分享 溫昇豪和王麗雅在巴黎演繹夏姿2019秋冬季服裝，展現絕佳默契。圖／夏姿提供 分享
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