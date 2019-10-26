溫昇豪、王麗雅穿夏姿在巴黎街拍 俏皮歡樂簡直偶像劇

2019-10-26 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



日前在巴黎發表2020春夏系列的夏姿．陳 SHIATZY CHEN、隨即又在台北發表早春大秀，品牌好友溫昇豪兩場都力挺出席，近期夏姿也釋出溫昇豪和同門好友王麗雅在巴黎拍攝的時裝大片，兩人好交情所拍出的俏皮畫面，簡直是偶像劇劇照。

甫奪金鐘最佳男配角獎的溫昇豪，和王麗雅在巴黎街頭拍照，散發花都的優閒與優雅氛圍，兩人在鏡頭前以玩樂的放鬆好心情，拍出一系列相當活潑的照片，兩人演繹以「鑲守」為題的2019秋冬季服裝。 溫昇豪身穿以圖騰構築視覺動感的男裝，活潑俐落，米白色絲質外套結合苗族文化所啟發的同色系（Tone in Tone）刺繡裝飾，領口、下襬和袖口的羅紋拼接，展現精緻細節；另一件黑色刺繡外套，則是以 機能面料結合苗族神話圖騰紋飾，運用品牌經典的立領剪裁呈現。

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