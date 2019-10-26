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夢幻雞翅必吃！名古屋「世界的山將」2店新增6款便當

2019-10-26 00:03聯合報 記者陳睿中／即時報導

來自名古屋的「世界的山將」，繼台北信義店之後，又再於即日起於南京東路、吉林路口開設第二間「世界的山將南京店」。店內除了同樣提供招牌的「夢幻雞翅」，以及一系列名古屋特色料理之外，還首度推出午間限定的「名古屋名物定食」，方便週邊上班族用餐。開幕期間，用餐還有機會獲得手帕、鑰匙圈等週邊商品。

創業於1981年的「世界的山將」，目前在日本已有70多間分店，並於2015年11月首度進駐台灣。南京店為世界的山將在台第二間分店，共64坪，設有94席座位。不同於信義店僅晚間營業、偏向居酒屋型態，南京店的氛圍更像是大眾食堂，並且於中午時間即開放用餐。

南京店持續提供一系列名古屋特色菜餚，其中最具代表性的料理，就是表皮酥脆的「夢幻雞翅」。透過二次油炸的手法，為雞翅帶來外酥內嫩、骨肉輕鬆分離的食趣，沿用35年的調味醬料，也創造出微辣開胃的滋味，每份5支，售價150元。另外店內還提供有味噌炸豬排串、台灣風炒麵，以及可以三吃品嚐的名古屋鰻魚飯。其他亦有生魚片、咖哩、火鍋、炸物等約百種菜色。

為迎合鄰近上班族需求，店內首度推出6款午間商業套餐，包括有烤鯖魚定食、炸豬排定食、日式炸雞定食等選擇，售價自150元起。當中最具特色的「名古屋名物定食」，內含有夢幻雞翅、味噌炸豬排、烏龍麵、海老天婦羅飯糰、味噌滷小腸等各具名古屋鄉土特色的料理，每份190元。目前定食僅限店內食用，未來也會提供外帶服務。點購定食，還可享雞翅或茶碗蒸的加購優惠。

為慶祝開幕，即日起至店內消費，每人皆可獲贈世界的山將手帕或鑰匙圈（2擇1），各限量300個。

【世界的山將（南京店）】

地址：台北市中山區南京東路二段63號

招牌的「夢幻雞翅」，每份5支，150元。記者陳睿中／攝影
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含有夢幻雞翅、味噌炸豬排、烏龍麵等特色料理的名古屋名物定食，每份190元。記者陳...
含有夢幻雞翅、味噌炸豬排、烏龍麵等特色料理的名古屋名物定食，每份190元。記者陳睿中／攝影
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可品嚐到多種滋味的「名古屋鰻魚飯」，450元。記者陳睿中／攝影
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名古屋特色料理之一的「海老天婦羅飯糰」，5粒150元。記者陳睿中／攝影
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以台灣肉燥配辣椒拌炒的「台灣風炒麵」，也是名古屋的特色之一。每份200元。記者陳...
以台灣肉燥配辣椒拌炒的「台灣風炒麵」，也是名古屋的特色之一。每份200元。記者陳睿中／攝影
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