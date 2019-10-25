行李箱、小沙發超萌！康是美再推「卡娜赫拉的小動物」

2019-10-25 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



康是美再度與日本超人氣萌系教主「卡娜赫拉的小動物」合作，10月30日起推出「卡娜赫拉的小動物~共度療癒時光」滿額加價購，由P助、粉紅兔兔為主角，分4波段共計推出14款超萌又實用的居家物品，於全台康是美門市、康是美eShop單筆消費滿388元即可加購任一款，其中像是全台限量4,000個的「卡娜赫拉的小動物幸福便利鍋」、全台限量7,000個的「卡娜赫拉的小動物好朋友行李箱」、全台限量1,200個的「卡娜赫拉的小動物療癒沙發」都是粉絲必須手刀快收的好物。

10月30日至11月5日推出的「卡娜赫拉的小動物毛茸茸手提袋」，超可愛的粉紅兔兔大臉結合毛茸茸觸感，加購價299元，限量6,000個；「卡娜赫拉的小動物大口收納包」加購價199元，限量8,000個；「卡娜赫拉的小動物好心情帆布袋」加購價199元，限量10,000個。

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第二波11月6日至11月19日推出「卡娜赫拉的小動物療癒沙發」可愛中又帶點軟Q，靠枕是約75公分的粉紅兔兔大頭，加購價1,499元，限量1,200個；「卡娜赫拉的小動物幸福便利鍋」的內層為不沾鍋鋁合金，附有304不鏽鋼蒸鍋，並有雙層防燙設計、單鍵開關、可調溫旋鈕，蒸煮煎一鍋多用，加購價799元，限量4,000個；立體造型陶瓷材質的「卡娜赫拉的小動物暖暖杯」有粉紅兔兔、P助兩款，分別限量6,000個、5,000個，附有可愛的表情陶瓷湯匙與造型杯蓋，加購價皆為249元。

11月20日至12月3日推出「卡娜赫拉的小動物旋轉收納盒」，加購價219元，限量5,000個；「卡娜赫拉的小動物紓壓兩用枕」為抱枕、頸枕2合1的設計，加購價299元，限量6,000個；20吋的「卡娜赫拉的小動物好朋友行李箱」具備TSA國際海關密碼鎖與360度萬象靜音飛機輪，加購價999元、約市價4折，限量7,000個；大容量雙層設計的「卡娜赫拉的小動物收納鞋包」，加購價359元，限量6,000個。