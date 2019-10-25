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烤鰻魚、天丼還有烏龍麵！「三角守破離」消費現抵50元

2019-10-25 20:12聯合報 記者陳睿中／即時報導

創業於明治2年，已經有150年歷史的料亭「三角」，旗下新品牌「三角守破離」在10月24日正式登台，於微風松高開設全台首間分店。店內供應有鰻重、天丼、鰻玉丼等不同類型的飯食，還有富山冰見烏龍麵等料理。為慶祝開幕，即日起至11月11日期間，還有消費折抵50元的優惠活動。

三角守破離座落於微風松高B2美食街，設有獨立的用餐空間，規劃46席座位。店內所提供的鰻魚料理，選用台灣鰻魚，以先烤再蒸、再上醬碳烤的調理手法，共有鰻重、鰻一本姿重、天婦羅和鰻魚飯、鰻玉丼等不同選擇。其中「鰻一本姿重」可品嚐到超過20公分長的現烤鰻魚，份量十足，每份620元；「天婦羅和鰻魚飯」則一次能品嚐到天婦羅和鰻魚飯的組合，390元。至於「鰻玉丼」則是將鰻魚加入滑蛋之中，帶來柔順的口感，290元起。

店內的天丼料理，則有特上穴子天丼、天丼、上天丼等產品，220元起。業者透露，不只炸粉等食材，連油炸機也是來自日本，可炸出油脂降低53%的天婦羅。至於以附餐型態供應的「富山冰見烏龍麵」，是選用知名的海津屋的麵條，湯頭則是綜合柴魚片、青花魚片、宗田柴魚片、沙丁魚片等6種不同魚種所調製的湯底，帶來嶄新的滋味。

為慶祝開幕，即日起至11月11日期間，消費時加入官方LINE會員，即可享50元的折抵優惠。

新開幕的「三角守破離」，推出一系列日系餐點。記者陳睿中／攝影
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「鰻一本姿重」可品嚐到超過20公分長的現烤鰻魚，每份620元。記者陳睿中／攝影
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一次可品嚐兩種料理的「天婦羅和鰻魚飯」，390元。記者陳睿中／攝影
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選用海津屋麵條的「富山冰見烏龍麵」。記者陳睿中／攝影
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上天丼，每份260。記者陳睿中／攝影
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