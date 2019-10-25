烤鰻魚、天丼還有烏龍麵！「三角守破離」消費現抵50元

2019-10-25 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



創業於明治2年，已經有150年歷史的料亭「三角」，旗下新品牌「三角守破離」在10月24日正式登台，於微風松高開設全台首間分店。店內供應有鰻重、天丼、鰻玉丼等不同類型的飯食，還有富山冰見烏龍麵等料理。為慶祝開幕，即日起至11月11日期間，還有消費折抵50元的優惠活動。

三角守破離座落於微風松高B2美食街，設有獨立的用餐空間，規劃46席座位。店內所提供的鰻魚料理，選用台灣鰻魚，以先烤再蒸、再上醬碳烤的調理手法，共有鰻重、鰻一本姿重、天婦羅和鰻魚飯、鰻玉丼等不同選擇。其中「鰻一本姿重」可品嚐到超過20公分長的現烤鰻魚，份量十足，每份620元；「天婦羅和鰻魚飯」則一次能品嚐到天婦羅和鰻魚飯的組合，390元。至於「鰻玉丼」則是將鰻魚加入滑蛋之中，帶來柔順的口感，290元起。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

店內的天丼料理，則有特上穴子天丼、天丼、上天丼等產品，220元起。業者透露，不只炸粉等食材，連油炸機也是來自日本，可炸出油脂降低53%的天婦羅。至於以附餐型態供應的「富山冰見烏龍麵」，是選用知名的海津屋的麵條，湯頭則是綜合柴魚片、青花魚片、宗田柴魚片、沙丁魚片等6種不同魚種所調製的湯底，帶來嶄新的滋味。