簡單「淘」到全世界 台灣專屬購物平台 淘寶台灣上線

2019-10-28 00:00 文／ 鄭嘉蕙



圖／淘寶台灣 提供 分享 facebook

全球年度最大的雙11「電商狂歡節」倒數計時，各大電商平台無不精銳盡出，開始布局電商熱戰全新戰略，務必衝出業績亮點。消費大眾更是睜大眼睛仔細研究各電商業者端出來的牛肉，伺機進場大手筆搶購。迎接雙11消費旺季，淘寶台灣專為台灣人設計的購物平台上線，無論是使用介面、取付款、取貨……各方面都更加貼近台灣消費者使用需求，讓你簡單淘到全世界。

淘寶台灣購物平台，更加方便淘到全世界。圖／淘寶台灣 提供 分享 facebook

跨越時間、空間限制的網購是現代人生活上的好幫手，利用網路、動動手指，讓購物無遠弗屆便利無比，可以說是大大改變了全民的生活型態。迎接這銳不可擋的消費趨勢，各大電商巨擘無不在服務端、商品面猛下功夫，企圖讓用戶一購上癮，和平台黏著度越來越高，搶攻電商超高市占率。特別是雙11更成為兵家必爭之地，有多便宜、有多划算、有多好購？簡直是嗨翻市場的全民運動！

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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淘寶台灣上的限時特賣，價格大大讓人心動。圖／淘寶台灣 提供 分享 facebook

「淘寶台灣」為了吹響2019年「雙11」採購號角，給全台灣民眾輕鬆加入普世狂歡的體驗，著眼便捷服務切入，以在地化的角度推出專屬台灣市場的購物平台，用台灣消費者使用習慣的思維出發，流暢的使用介面說明讓大家更容易上手，輕鬆體驗操作更簡單的購物樂趣。

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