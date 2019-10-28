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簡單「淘」到全世界 台灣專屬購物平台 淘寶台灣上線

2019-10-28 00:00文／ 鄭嘉蕙

圖／淘寶台灣 提供
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全球年度最大的雙11「電商狂歡節」倒數計時，各大電商平台無不精銳盡出，開始布局電商熱戰全新戰略，務必衝出業績亮點。消費大眾更是睜大眼睛仔細研究各電商業者端出來的牛肉，伺機進場大手筆搶購。迎接雙11消費旺季，淘寶台灣專為台灣人設計的購物平台上線，無論是使用介面、取付款、取貨……各方面都更加貼近台灣消費者使用需求，讓你簡單淘到全世界。

淘寶台灣購物平台，更加方便淘到全世界。圖／淘寶台灣 提供
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跨越時間、空間限制的網購是現代人生活上的好幫手，利用網路、動動手指，讓購物無遠弗屆便利無比，可以說是大大改變了全民的生活型態。迎接這銳不可擋的消費趨勢，各大電商巨擘無不在服務端、商品面猛下功夫，企圖讓用戶一購上癮，和平台黏著度越來越高，搶攻電商超高市占率。特別是雙11更成為兵家必爭之地，有多便宜、有多划算、有多好購？簡直是嗨翻市場的全民運動！

淘寶台灣上的限時特賣，價格大大讓人心動。圖／淘寶台灣 提供
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「淘寶台灣」為了吹響2019年「雙11」採購號角，給全台灣民眾輕鬆加入普世狂歡的體驗，著眼便捷服務切入，以在地化的角度推出專屬台灣市場的購物平台，用台灣消費者使用習慣的思維出發，流暢的使用介面說明讓大家更容易上手，輕鬆體驗操作更簡單的購物樂趣。

在地化除了台灣專屬購物平台之外，在服務端也同步升級，超商取貨、付款就是接地氣的一大變革。消費滿99元即享賣家「包郵」即承擔了前段發貨的運費，10月24日到11月10日指定商品99元超商取貨免運費！註冊還有紅包，大方送100元台幣的新人購物金。

淘寶台灣「新人專區」加碼送100元紅包喔！圖／淘寶台灣 提供
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在地溝通也是重點，商城享七天鑑賞期和更簡單的本地退貨流程，還有24小時自動化客戶服務和專人客服，原本心理的前段運費、退貨麻煩、詢問無門等小憂慮一一排除，從10/24號開始，天天還有超級品牌日，18個台灣與國際知名品牌每天都有特別優惠，貨真價實地讓大家一起簡單「淘」到全世界。

在地化符合當地消費者使用便捷，是電商平台致勝心法，有了簡單退貨好安心、超商取貨付款好簡單兩大利器有多好購？不信你下載淘寶台灣來看看！搶先體驗更簡單方便、服務升級且本地化的全新感受，快點下載來逛逛賣場：http://taobao.ec/MC1

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