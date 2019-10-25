修杰楷花10幾萬先斬後奏 台中DELVAUX開幕自己買起來

2019-10-25 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／台北即時報導



比利時皮件品牌DELVAUX在新光三越中港店開設全台灣第2家專門店，也是品牌今年度繼紐約之後，在全球開幕的第2家店鋪，開幕嘉賓修杰楷打算針對男性包款下手，「太太之前在巴黎已經入手她想要的，我今天會專注挑自己的東西。」而林逸欣則是以小提琴現場演奏搖滾版卡農，表示自己想選購名片夾等小皮件，可以和男友共用，相當划算，修杰楷笑說，「她是我唯一看過用鈔票夾的女生。」

修杰楷看中的是Magritte系列D-Off男仕24H海軍藍牛皮旅行袋，不論是出國、3天2夜旅行、或是當作爸爸包都很好用，至於超過10萬要不要和賈靜雯報備？修杰楷笑著說，「當然是先斬後奏！其實我們不太需要和對方報備，她也不常幫我買包，我比較常幫她買，畢竟我時尚感走比較前面，而且三不五時都會叮嚀她要拿出來用。」

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