修杰楷花10幾萬先斬後奏 台中DELVAUX開幕自己買起來
2019-10-25 18:27
聯合報 記者楊詩涵
／台北即時報導
比利時皮件品牌DELVAUX在新光三越中港店開設全台灣第2家專門店，也是品牌今年度繼紐約之後，在全球開幕的第2家店鋪，開幕嘉賓修杰楷打算針對男性包款下手，「太太之前在巴黎已經入手她想要的，我今天會專注挑自己的東西。」而林逸欣則是以小提琴現場演奏搖滾版卡農，表示自己想選購名片夾等小皮件，可以和男友共用，相當划算，修杰楷笑說，「她是我唯一看過用鈔票夾的女生。」
修杰楷看中的是Magritte系列D-Off男仕24H海軍藍牛皮旅行袋，不論是出國、3天2夜旅行、或是當作爸爸包都很好用，至於超過10萬要不要和賈靜雯報備？修杰楷笑著說，「當然是先斬後奏！其實我們不太需要和對方報備，她也不常幫我買包，我比較常幫她買，畢竟我時尚感走比較前面，而且三不五時都會叮嚀她要拿出來用。」
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新光三越中港店陳列了和比利時傳奇藝術家雷內．馬格利特（René Magritte）基金會合作的系列，具有超現實的藝術趣味，Magritte男仕手提托特包，就是用經典畫作「Golconda」中西裝革履、頭戴圓禮帽飄浮的紳仕圖樣，作為包款襯裡圖案，禮帽輪廓也用於提把線條的設計。DELVAUX新光三越中港店大約15坪，延續了比利時店內經典的鏡面元素，帶來開闊的視覺感受；為慶祝開幕，特別推出尊爵黑Brillant限定經典包款，以光滑牛皮搭配白色烤漆包釦，包蓋內側以銀漆烙印「Taiwan Exclusive」字樣，全台限量20只、於中港店獨家開賣。
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