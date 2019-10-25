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修杰楷花10幾萬先斬後奏 台中DELVAUX開幕自己買起來

2019-10-25 18:27聯合報 記者楊詩涵／台北即時報導

比利時皮件品牌DELVAUX在新光三越中港店開設全台灣第2家專門店，也是品牌今年度繼紐約之後，在全球開幕的第2家店鋪，開幕嘉賓修杰楷打算針對男性包款下手，「太太之前在巴黎已經入手她想要的，我今天會專注挑自己的東西。」而林逸欣則是以小提琴現場演奏搖滾版卡農，表示自己想選購名片夾等小皮件，可以和男友共用，相當划算，修杰楷笑說，「她是我唯一看過用鈔票夾的女生。」

修杰楷看中的是Magritte系列D-Off男仕24H海軍藍牛皮旅行袋，不論是出國、3天2夜旅行、或是當作爸爸包都很好用，至於超過10萬要不要和賈靜雯報備？修杰楷笑著說，「當然是先斬後奏！其實我們不太需要和對方報備，她也不常幫我買包，我比較常幫她買，畢竟我時尚感走比較前面，而且三不五時都會叮嚀她要拿出來用。」

新光三越中港店陳列了和比利時傳奇藝術家雷內．馬格利特（René Magritte）基金會合作的系列，具有超現實的藝術趣味，Magritte男仕手提托特包，就是用經典畫作「Golconda」中西裝革履、頭戴圓禮帽飄浮的紳仕圖樣，作為包款襯裡圖案，禮帽輪廓也用於提把線條的設計。DELVAUX新光三越中港店大約15坪，延續了比利時店內經典的鏡面元素，帶來開闊的視覺感受；為慶祝開幕，特別推出尊爵黑Brillant限定經典包款，以光滑牛皮搭配白色烤漆包釦，包蓋內側以銀漆烙印「Taiwan Exclusive」字樣，全台限量20只、於中港店獨家開賣。

Brillant新光三越中港店限定款押印台灣限定字樣。圖／DELVAUX提供
Brillant新光三越中港店限定款押印台灣限定字樣。圖／DELVAUX提供
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Magritte男仕手提白托特包，售價12萬1,900元。圖／DELVAUX提供
Magritte男仕手提白托特包，售價12萬1,900元。圖／DELVAUX提供
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修杰楷穿Brunello Cucinelli羊毛西裝14萬7,600元、亞麻襯衫...
修杰楷穿Brunello Cucinelli羊毛西裝14萬7,600元、亞麻襯衫20,000元，演繹Magritte系列天堂藍雲朵白鴿牛皮手拿包63,100元。圖／DELVAUX提供
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修杰楷穿Brunello Cucinelli羊毛西裝14萬7,600元、亞麻襯衫...
修杰楷穿Brunello Cucinelli羊毛西裝14萬7,600元、亞麻襯衫20,000元，演繹DELVAUX Magritte D-Off 24H海軍藍牛皮旅行袋14萬7,100元。圖／DELVAUX提供
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DELVAUX新光三越中港店全新開幕，為品牌在台灣的第2家專門店。圖／DELVA...
DELVAUX新光三越中港店全新開幕，為品牌在台灣的第2家專門店。圖／DELVAUX提供
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修杰楷詮釋DELVAUX Magritte系列男仕手提黑托特包12萬1,900元...
修杰楷詮釋DELVAUX Magritte系列男仕手提黑托特包12萬1,900元；林逸欣手挽DELVAUX Tempête珍珠孔雀藍色包款13萬8,900元（吊飾另購）。圖／DELVAUX提供
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Magritte天堂藍L’Humour中型牛皮肩背包，售價27萬7,300元。圖...
Magritte天堂藍L’Humour中型牛皮肩背包，售價27萬7,300元。圖／DELVAUX提供
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Magritte雲朵內襯Brillant中型牛皮肩背包，售價 22萬6,900元...
Magritte雲朵內襯Brillant中型牛皮肩背包，售價 22萬6,900元。圖／DELVAUX提供
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林逸欣身穿BALMAIN襯衫45,600元、Self-Portrait蕾絲皮褲12,600元、Jimmy Choo鞋48,800元，詮釋DELVAUX Brillant蘇格蘭紋中型包款21萬8,600元。圖／DELVAUX提供
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DELVAUX新光三越中港店全新開幕，為品牌在台灣的第2家專門店。圖／DELVA...
DELVAUX新光三越中港店全新開幕，為品牌在台灣的第2家專門店。圖／DELVAUX提供
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新光三越中港店限定款Brillant尊爵黑頂級光滑牛皮包款，搭配白色烤漆包釦，，...
新光三越中港店限定款Brillant尊爵黑頂級光滑牛皮包款，搭配白色烤漆包釦，，售價16萬3,900元。圖／DELVAUX提供。圖／DELVAUX提供
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