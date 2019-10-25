才開幕半年！新加坡「琥珀天丼」11月1日熄燈
2019-10-25 18:15
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
來自新加坡的天丼連鎖店「琥珀」，甫於今年4月中正式登台，進駐台北101美食街，但近日已於官方臉書公告，將於11月1日結束營業，僅半年的時間就宣告熄燈。
琥珀天丼在新加坡、菲律賓等地均有開設分店。在台北101所開設的台灣一號店，採美食街店面型態，也針對台灣設計台灣限定麵衣、香辣醬汁，提供招牌的「琥珀天丼」，還有野菜天丼、海老八天丼等不同口味的產品，售價200～380元，另還有七福寶海鮮天丼、柚香山珍海味天丼等季節限定口味。該店目前在google累積約160則評論，獲得3.7分。
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官方臉書發文表示，因公司經營考量，將於11月1日起結束營業，歡迎所有舊雨新知在10月31日前來琥珀享用天丼。
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