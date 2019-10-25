親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

劉宥彤對賭劉家昌 韓國瑜有800萬票買100萬元雞排

大法官最新釋憲！學生不滿被記過可提行政爭訟

才開幕半年！新加坡「琥珀天丼」11月1日熄燈

2019-10-25 18:15聯合報 記者陳睿中／即時報導

來自新加坡的天丼連鎖店「琥珀」，甫於今年4月中正式登台，進駐台北101美食街，但近日已於官方臉書公告，將於11月1日結束營業，僅半年的時間就宣告熄燈。

琥珀天丼在新加坡、菲律賓等地均有開設分店。在台北101所開設的台灣一號店，採美食街店面型態，也針對台灣設計台灣限定麵衣、香辣醬汁，提供招牌的「琥珀天丼」，還有野菜天丼、海老八天丼等不同口味的產品，售價200～380元，另還有七福寶海鮮天丼、柚香山珍海味天丼等季節限定口味。該店目前在google累積約160則評論，獲得3.7分。

官方臉書發文表示，因公司經營考量，將於11月1日起結束營業，歡迎所有舊雨新知在10月31日前來琥珀享用天丼。

琥珀天丼台北101店將於11月1日結束營業。記者張芳瑜／攝影
琥珀天丼台北101店將於11月1日結束營業。記者張芳瑜／攝影
分享

台北101新加坡
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

修杰楷花10幾萬先斬後奏 台中DELVAUX開幕自己買起來

2019-10-25 18:27

換上浴衣邊吃邊玩 史上最好玩好拍的日本展就在信義區

2019-10-25 17:51

餐廳推萬聖節活動 毛爸媽、寶貝、毛孩一同變裝搗蛋 嗨翻天！

2019-10-25 15:47

為何產品愈來愈不耐用？從百年前燈泡陰謀看穿購物騙局

2019-10-25 13:16

如果人生只剩七天 陳昇最想做這件事

2019-10-25 13:15

炎亞綸潮背MCM和MM6最新包款 許路兒的背殺技好強大

2019-10-25 11:48

同遊在即 看完台北同志公民20年展再來派對嗨

2019-10-25 10:36

全球最有價值百大品牌 LV坐穩奢侈品龍頭

2019-10-25 00:29

LG SIGNATURE ╳ Melody 時尚貴婦的─美學生活

2019-10-24 23:46

《2020紐約米其林指南》出爐 76餐廳摘星

2019-10-24 23:38

沙漏 複合 手拿小包，時髦上街

2019-10-24 23:34

看江戶古宅更輕鬆！名古屋巴士直達「妻籠宿、馬籠宿」

2019-10-24 21:42

搭小船賞兩岸楓紅＋聽漁夫唱歌！日本東北6處賞楓聖地

2019-10-24 20:45

萬聖節暗黑系正夯！3家美式餐廳推血手指、蜘蛛比恐怖

2019-10-24 20:25

采采食茶進軍手搖飲 招牌黃金糖變身氣泡飲

2019-10-24 20:14

萬聖節變裝愈玩愈瘋 百貨號召一起搞鬼遊行上街

2019-10-24 19:36

小資秋冬保養必看！無印良品、台隆手創館這幾款快入手

2019-10-24 19:25

只有HUBLOT能超越HUBLOT 打造史上第一只稀土複雜腕表

2019-10-24 18:44

出國上網不用錢！搭新航到新加坡供Wi-Fi免費用

2019-10-24 18:37

天母人玩起來！萬聖節後接力打卡新光三越「粉紅樂園」

2019-10-24 18:20

Jo Malone耶誕限定「玫瑰與星玉蘭」、倒數日曆快搶買

2019-10-24 17:59

香奈兒打造全新工坊總部「Le 19M」 連圍牆都是藝術品

2019-10-24 17:57

快時尚過萬聖節祭優惠 蝙蝠俠、吸血鬼都來啦！

2019-10-24 17:43

又一個時代眼淚！SWATCH集團和CK表說掰掰 表迷大呼「可惜」...

2019-10-24 16:58

8折吃到賺到！老乾杯「和牛拼盤」每人647元起

2019-10-24 16:55

就是本周末！台北同志大遊行 這些彩虹單品挺平權

2019-10-24 16:49

小S辣穿Max Mara泰迪熊大衣 現身微風信義熊熊快閃店

2019-10-24 16:45

1700元vs.170元口紅差在哪？Angelababy一秒識破靠這招

2019-10-24 16:25

連俞涵MIDO彩石腕表初體驗 秒呼「這就是我的菜」

2019-10-24 16:17

HOLA「小熊維尼」居家好物萌翻！掛曆、漢堡和室椅必收

2019-10-24 16:06

新月地形 澳洲「豪勳爵島」全球第五大值得造訪景點

2019-10-24 15:53

風格最強大的腕表就是J12！古力娜扎、文淇都被駕馭了

2019-10-24 15:41

小S熱愛張赫有無窮幻想 說許老三是攬鏡自誇突變種

2019-10-24 15:35

苦茶油搭配在地版畫 美妝成為亮眼伴手禮

2019-10-24 14:20

浮雕唇膏絕美珊瑚色！香奈兒耶誕彩妝，優雅點綴貴氣風

2019-10-24 13:38

U值媒／李安新電影讓人看的黑人問號？！

2019-10-24 12:38

「一杯倒」也能喝！7-11推出無酒精長島冰茶、Mojito

2019-10-24 12:31

大S、楊丞琳穿sandro帥氣褲裝 品牌首開紐約旗艦店

2019-10-24 12:11

台北夜市打牙祭暖身 票選名攤美食抽iPhone11

2019-10-24 12:08
看更多

熱門文章

獨／又是中油！未依SOP致虎航漏油 桃機地安事件爆表

2019-10-25 08:05

月薪12萬超想走人？ 他爆幕後真相：心會累

2019-10-25 16:22

超可愛想養！走失蜜袋鼯被收編 吃大餐、躺床萌樣曝光

2019-10-24 15:32

全台103溫泉店家補助泡湯 申請訣竅懶人包來了

2019-10-25 14:46

每日星座運勢／雙魚享受到工作快樂　財神爺光顧囉

2019-10-25 00:00

影／新竹市立動物園12月28日重新開放 挑戰遊戲拿好禮

2019-10-25 12:27

北部東北部今雲多偶飄雨 低溫19度要防寒

2019-10-25 04:57

家人「付租金」同住新屋？ 網友急勸：將來結婚很麻煩

2019-10-25 12:52

300場科普活動免費玩到飽 中研院Open House明登場

2019-10-25 04:12

不同的冷 氣象局低溫特報將分黃、橙、紅3分級

2019-10-25 09:29

小孟塔羅：你是草莓族嗎？測你抗壓指數多高

2019-10-25 09:08

竹市昆蟲館26日亮相 世界最大、最美蟲蟲免費參觀

2019-10-25 14:11

士林夜市價目透明化 限2周改善

2019-10-25 00:29

【人生劇場】素心／緣深緣淺

2019-10-25 06:00

不只雲頂天花… 桃機3航廈設計全面檢討

2019-10-25 00:29

吃小米粥就是要加這個 網友：不加它我不吃

2019-10-25 16:59

4種尷尬狀況考驗你的情商！懂得裝傻才是高招

2019-10-24 21:18

遊覽車例假日遊清境不再怕怕 公路總局同意假日放行

2019-10-25 15:24

血汗哥年收400萬嘆不想當老闆 網友揭身分驚呆

2019-10-25 17:55

萬聖節變裝愈玩愈瘋 百貨號召一起搞鬼遊行上街

2019-10-24 19:36

入秋首波鋒面再等等 下周二雨勢明顯高溫剩24度

2019-10-25 16:23

搭小船賞兩岸楓紅＋聽漁夫唱歌！日本東北6處賞楓聖地

2019-10-24 20:45

台鐵有親子車廂…為何不能有寵物友善車廂？月底討論

2019-10-25 11:31

違反食物外送指引 最高罰30萬

2019-10-25 00:29

你有肌少症嗎？ 快量小腿圍

2019-10-25 00:29

吳德榮：下周南海有颱風跡象 模擬多往越南

2019-10-25 07:59

11月生命靈數運勢分析：願你能保護好 你感到不能退讓的這些那些

2019-10-25 09:17

外科回春 高醫、高榮住院醫師滿招

2019-10-24 23:27

才開幕半年！新加坡「琥珀天丼」11月1日熄燈

2019-10-25 18:15

媽祖指示南方尋醫 婦女治癒頸脊椎宿疾

2019-10-25 15:55

小吃店徵人限女性罰10萬引民怨 勞工局建議中央修法

2019-10-25 14:53

【我愛一個人煮-87】太陽臉／肉絲捲餅與豬排大餅

2019-10-25 06:00

高雄永安濕地快水乾見底 黑面琵鷺度冬棲地GG了

2019-10-25 11:06

近三年暑假全球前十最想來台觀光的旅客 香港排第一

2019-10-25 11:28

【生活的風景】托里／門上的舞獅

2019-10-25 06:00

采采食茶進軍手搖飲 招牌黃金糖變身氣泡飲

2019-10-24 20:14

草莓無論中英文都叫「莓」事實上竟然是一場誤會？

2019-10-25 15:36

桃機地安事件半數中油惹禍 中油：已懲處、強化訓練

2019-10-25 11:34

診所只替幼兒打半支流感疫苗？ 疾管署確認無此事

2019-10-25 11:54

看江戶古宅更輕鬆！名古屋巴士直達「妻籠宿、馬籠宿」

2019-10-24 21:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top