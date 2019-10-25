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換上浴衣邊吃邊玩 史上最好玩好拍的日本展就在信義區

2019-10-25 17:51聯合報 記者江佩君／即時報導

集客、找新客，已是百貨成長新動能。新光三越全台規模最大日本展，10/25至11/11共18天在台北信義新天地A11推出，今年特別「翻轉」日本展傳統型態，從整體商品、視覺、氛圍，首度往「年輕世代」跨進一大步，除了有連日本四大麵包名店首度登台，還有刷爆IG的原宿彩虹系美食，另外，還可換上日本浴衣玩釣水球等日本祭典小遊戲，有如穿越至日本祭典。邊吃邊玩感受日本祭典歡樂氣氛。

新光三越台北信義新天地日本展，A11 4樓特別打造成屋台村以祭典美食、遊戲為主題，6樓則為話題打卡美食，兩區共引進近百家品牌進駐，當中有2成為首次登場。去年日本展吸引15萬人潮造訪，預計今年可吸引18萬人次前來，創造4,200萬商機。

麵包控注意，今年有日本四大麵包名店首度來台，包括日本紅豆麵包祖師爺、百年老店「銀座木村屋」的酒種紅豆麵包，甜而不膩的紅豆泥曾進獻日本天皇成為皇室御用麵包；新垣結衣也買過、淺草日賣3千顆號稱比臉還大的「淺草花月堂巨無霸菠蘿麵包」；刷爆IG的原宿彩虹起司專賣店「LE SHINER」，帶來一系列彩虹起司吐司、彩虹起司熱狗、彩虹綜合水果氣泡飲；「北海道十勝熔岩厚片」爆漿超濃郁起司，絕對可以滿足起司控。

屋台村則聚集日本庶民美食與祭典小遊戲，使用會員點數10點即可免費體驗日本浴衣或沖繩琉服，還特別設計日本大型御守與繽紛燈籠等拍照打卡點，也能免費列印IG照片。穿著浴衣，還可體驗釣水球、彈珠大賽、套圈圈、太鼓達人等遊戲，邊吃邊玩感受日本祭典歡樂氣氛。

日本展另有「卡納赫拉的小動物」、「反應過激的貓」、「MR.FRIENDLY」、「麗莎與卡斯柏」、「海賊王系列公仔」、「角落小夥伴娃娃機」等七大聯名卡通周邊到齊，還有扭蛋區滿足扭蛋迷。

新光三越台北信義新天地日本展，今年視覺呈現年輕化的時髦。記者江佩君／攝影
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淺草花月堂巨無霸菠蘿麵包，每個100元。記者江佩君／攝影
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新光三越台北信義新天地日本展登場，4樓屋台村以日本祭典美食與遊戲為特色。記者江佩...
新光三越台北信義新天地日本展登場，4樓屋台村以日本祭典美食與遊戲為特色。記者江佩君／攝影
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原宿彩虹起司專賣店「LE SHINER」，帶來一系列彩虹系視覺美食。記者江佩君／...
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4樓屋台村特別打造大型御守的拍照打卡點。記者江佩君／攝影
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「LE SHINER」的彩虹起司吐司，150元。記者江佩君／攝影
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4樓屋台村可換上日本浴衣，玩日本祭典的釣魚小遊戲。記者江佩君／攝影
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麵包控注意，新光三越日本展今年有日本四大麵包名店首度來台。記者江佩君／攝影
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扭蛋迷最愛的扭蛋區。記者江佩君／攝影
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新光三越日本展開展首日人潮踴躍。記者江佩君／攝影
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