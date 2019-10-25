網路票選人氣最高 華航獲國際航線服務第一大獎
2019-10-25 15:49
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
中華航空資深副總經理王正明今天代表接受「壹週刊」頒發2019服務第一大獎「國際航線類」第一名，這次獲獎是根據讀者網路票選，中華航空人氣聲量為業界最高。
此外，華航年度形象廣告，2018年「說好的旅行」及2019年「#旅行帶給你的紀念品」，顛覆傳統旅遊廣告的思維，近日在具有全球認證與權威性的台灣「4A 創意獎」大放異彩，共獲得二金三銀一銅，包括最佳病毒行銷影片、最長秒數影片、最佳影片廣告獎。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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其中「說好的旅行」，除在A4創意獎奪得「全場最大獎」，亦獲得2019年時報華文廣告金像獎「旅遊類影片項」金像獎及「技術類」最佳導演獎殊榮。
華航今年屢獲國內外重要肯定，包括桃園一航貴賓室獲選法國ELLE Decorationg雜誌為世界最美機場貴賓室、A350獲評Pilot Hacks飛澳航線商務艙產品第三名，及機上雜誌「Dynasty」評比為美國APEX優秀出版獎，並為國內連續四年入選DJSI新興市場指數成分股的運輸業者。
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